Mayweather pide descomunal cifra para volver al ring

Floyd Mayweather, que se retiró con un récord de 49 triunfos, 26 por nocaut puso sus condiciones para que se realice la pelea que significaría su regreso al ring, frente al campeón pluma de UFC, Conor McGregor.

Money, en su visita al programa First Take, de ESPN, hizo públicos algunos detalles por los que estaría dispuesto a ponerse nuevamente los guantes. Y precisó: quiere 100 millones de dólares garantizados o no habrá pelea. Además le pidió a McGregor que no prolongue sus provocaciones en los medios y redes sociales, para hacer que la pelea se lleve a cabo en 2017. Este miércoles, el irlandés había publicado en Twitter un dibujo en el que se lo veía triunfal mientras Mayweather yacía en el suelo.

“Intentamos hacer la pelea con Conor McGregor, ellos saben cuál es mi número, y mi número es una garantía de 100 millones de dólares, soy el Lado A”,expresó el ex boxeador estadounidense. “No sé cuánto dinero ha hecho en el pasado McGregor, pero no ha hecho ni 10 millones de dólares en una pelea de MMA. Nosotros le vamos a dar 15 millones, y luego podemos hablar de un porcentaje en el pay-per-view, pero claro, siendo yo el Lado A”, destacó, reiterando una disputa económica que es habitual en el boxeo -sucedió con Maravilla Martinez ante Miguel Cotto, cuando a pesar de ser el argentino quién tenía el cinturón, el puertorriqueño fue el Lado A-.

Mayweather reveló que The Notorious Mcgregor pidió una cifra superior a 20 millones de dólares. “¿Pero cómo puede alguien pedir 20 ó 30 millones si nunca antes ha hecho 8 ó 9 millones?”, preguntó Floyd. Luego estableció de manera contundente: “Ha dicho que quiere la pelea, entonces hagamos que suceda”.

Cuando Max Kellerman y Stephen Smith, los periodistas de ESPN consultaron sobre la chance de una revancha ante el filipino Manny Pacquiao, quien se prepara para pelear con Jeff Horn, Mayweather afirmó: “Probablemente la única pelea que por ahora me interesaría sería la de Conor McGregor”.