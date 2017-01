Va por más: Ahora, CR7 es nominado a los Premios Laureus

No para de recibir reconocimientos. En esta oportunidad, el reciente ganador del The Best ha sido nominado para alzar el famoso Premio Laureus, en la sección al mejor deportista del año.

Cristiano Ronaldo es el principal candidato para ganar este prestigio trofeo. Sus mayores contrincantes en esta carrera son los basquetbolistas Stephen Curry y LeBron James, los atleltas Mo Farah y Usain Bolt, y el tenista Andy Murray.

Asimismo, para el Premio Laureus al mejor equipo destacan el Real Madrid – equipo donde Cristiano Ronaldo obtuvo la ‘Undécima’ Champions League -, la selección de Portugal, la selección olímpica de Brasil, el grupo Mercedes AMG Petronas, los Cleveland Cavaliers y los sorprendentes Chicago Cubs.

La ceremonia de premiación de los Laureus será el próximo 14 de febrero en Mónaco. Cristiano Ronaldo podrá sumar un nuevo cetro en sus vitrinas e iniciar un nuevo reinado como el mejor deportista de todos los tiempos.