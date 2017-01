Bella Thorne decidió mostrarse 100% natural: Mostró orgullosa su acné y se quitó el maquillaje

La actriz y modelo, Bella Thorne, decidió compartir una fotografía en donde se muestra 100% natural.

La chica cuenta que vive una lucha contra el acné y decidió mostrarse tal y como es sin maquillaje ni Photoshop de por medio.

“No es un secreto que lucho contra el acné. A veces es claro y otras veces no. Soy muy consciente de mí misma y constantemente me siento mal conmigo misma, pero no debería. Es normal tener acné. Todo el mundo lo tiene”, confesó.

Y agregó: “Es solamente nuestra sociedad y redes sociales las que nos dicen que tenemos que tener la piel perfecta para ser considerados aceptables. Estoy aquí para decirte que adiós con eso. Yo voy a mostrar mi piel por lo que es. No me importa lo que digan“.

¿Qué te parece?