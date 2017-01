Compartieron una foto de Selena Gomez prácticamente desnuda y sus fans enloquecieron

Luego de haber criticado a las mujeres que publicaban este tipo de imágenes en Instagram, la cantante hizo exactamente eso.

Luego de que se conocieran las fotos de Selena Gomez besándose con The Weeknd luego de una cita nocturna, todo el mundo quedó en absoluto shock. En el radar de ningún medio, ni de los fans existía siquiera la posibilidad de que estos dos cantantes estuvieran juntos. Ni siquiera sabíamos que ellos hablaban.

Pero ahora todos están hablando de otra foto, en la que aparece solo Selena(detrás de ella se ve al fotógrafo Mert Alas), pero lo que llama la atención es que solo está usando una tanga amarilla, y está tapando su cuerpo con una toalla, pero su cola está al descubierto por completo.

Esto no sería un problema mayor, ya que hemos visto a muchas celebs mostrarse así, pero lo que todos están señalando, es que ella cuando hizo su gran regreso en los premios AMAs. Tras ser reconocida como Artista Femenina Pop Rock en la premiación, ella dio un emotivo y poderoso discurso donde criticó a las mujeres que se desnudaban para Instagram, y dijo “No quiero ver sus cuerpos en Instagram, quiero ver lo que hay aquí dentro”.

Pero tras ver esta foto, muchos seguidores de la cantante comenzaron a decirle que era una hipócrita porque lo que había dicho era completamente lo opuesto a lo que esta foto demuestra. Está haciendo lo que le pidió a las personas que no hicieran. Si bien entendemos que fue tomada en un set fotográfico, el hecho de que Mert la haya compartido confundió a los fans.

Alas tituló la provocativa imagen “La Bella y la Bestia”. Y lo que sorprendió, fue que etiquetara a The Weeknd en los comentarios, y junto al nombre incluyó un emoji de corazón negro; sin embargo, hasta el momento el cantante no ha respondido. Si bien su relación es sumamente nueva, según reveló una fuente, a ellos no les molestó ser captados por las cámaras de los paparazzis.

“Primero, Selena y Abel querían mantener su relación en secreto. Pero decidieron que no les importa si todos se enteran sobre ellos,” le aseguró una fuente a E! News. “The Weeknd siempre sintió algo por Selena. Él cree que ella es extremadamente talentosa y sexy. Están en el mismo nivel de expectativas. Llevarán las cosas lentamente y se darán tiempo para conocerse” señaló.