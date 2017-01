La bella hija del ‘Chino’ Ríos sorprendió con osada sesión de fotos para revista

Constanza Ríos es la hija mayor del ex tenista nacional, Marcelo ‘Chino’ Ríos y Giuliana Sotela. La joven tiene 15 años y vive en Costa Rica y es a través de su cuenta de Instagram que muestra su faceta como modelo.

Constanza conversó con la revista “Caras” y confesó que siente que se parece a su padre en muchas cosas. “No sé si se nota, pero soy muy parecida a mi papá: no hablo mucho y no soy tan expresiva como mi mamá… Yo soy más tranquila, más para adentro. Me parezco más a él. También en que definitivamente a él nada le importa. Yo soy igual. De mi mamá heredé el corazón leal que va hasta el fin del mundo por las personas que quiere… Es una mezcla extraña”, confesó.

Si bien ella vive en Costa Rica con su madre, cuenta que mantiene contacto siempre con el ‘Chino’ Ríos. “No logramos vernos tanto… Es que Chile me queda muy lejos y él tampoco puede venir con toda la familia para acá, porque son hartos, así que voy los fines de año, cuando tengo vacaciones más largas, por dos semanas, y me quedo allá con él. Además que la tecnología nos permite tener una comunicación cercana”, dice.