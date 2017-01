Daniella Chávez reveló íntimos y desconocidos detalles de su vida privada

Daniella Chávez está triunfando en México. Es la única chilena que ha logrado la portada de la versión mexicana de la revista Playboy además, allá sus fanáticos hacen fila para pedirle autógrafos.

Cabe destacar también que es la chilena Top One en Instagram, con una suma de 2 millones de seguidores en su Instagram. Solo superada por Alexis Sánchez y Claudio Bravo.

La conejita Playboy habló en exclusiva con Glamorama e hizo algunas revelaciones que nadie se imaginaría. Por primera vez habló sobre su vida privada y contó que tiene una relación desde hace 12 años con la misma persona, a quien conoció a los 15 años y no se separaron más, además tienen una hija, Isidora, de 9 años.

Daniella confesó que es de origen humilde y junto a su pololo se fueron a vivir juntos siendo muy jóvenes. La modelo tenía 17 años cuando se convirtió en madre de Isidora.

Sobre la relación con su hija comentó que es totalmente sincera. La menor sabe todo lo que hace su madre y se siente orgullosa de eso. A punta de esfuerzo Daniella logró matricular a Isidora en un colegio de Las Condes donde jamás las discriminaron como le sucede a diario en redes sociales.

Para Daniella el rechazo hacia su trabajo solo existe en las redes. “La gente malintencionada está en las redes, donde puedes decir algo escondido tras un perfil. Y me importa el daño que puedan hacer. Eso es lo que más me costaba. Yo lloré mucho por como la gente me trataba a mí. Y me ponía mal el daño que le podían llegar a hacer a ella”, además expresó que su pequeña hija es su vida y todo lo que ha hecho es para darle un mejor futuro.