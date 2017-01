Ed Sheeran asegura que adelgazó más de 11 kilos eliminando esto de su dieta

Finalmente tenemos de vuelta a Ed Sheeran en la esfera pública. El cantante ya lanzó dos singles, “Castle on the Hill” y “Shape of Yoy”, y ayer mismo presentó el nombre, Divide, y la portada de su nuevo disco que lanzará el 3 de Marzo.

En una de las entrevistas que está realizando para promocionar sus canciones, el cantante originario de Suffolk, reveló que durante su alejamiento de las redes, su cuerpo cambió de una manera impensada y tuvo que hacer cambios en su vida para que esto no lo afecte.

Cuando se presento en el show radial The Breakfast Club, el pelirrojo dijo: “Era el doble de tamaño. Solo podía ponerme pantalones deportivos, era lo único que me entraba y yo creí que todo se había achicado en la lavadora, pero no fue así.” Y explico que él no había pensado que se inflaría como un globo durante su tiempo libre, por lo que decidió eliminar una cosa muy específica de su dieta, que lo ayudó a adelgazar más de 11 kilos.

“Dejé la cerveza. Ahora estoy tomando nuevamente, porque estoy bien, pero elimine la cerveza durante un tiempo y comencé a ejercitarme, lo que fue bastante extraño. No me daba cuenta cuanta grasa quemaba en el escenario. Dejé de hacer giras y simplemente me inflé instantáneamente,” agregó el cantante.

Es que durante el año que estuvo alejado de todo, se dedico a viajar por el mundo entero, y ver los hermosos lugares que el planeta tiene, y que siempre quiso visitar. “Y había estado en Japón, pero para mi, Japón era el hotel de Tokio,” explicó Sheeran. “Yo quería ver el país real. Fui a Ghana, estuve como un mes allí, lo que es bueno. Pase como dos semanas en Islandia. Australia… Fui a lugares a los que quería ir, porque cuando vas de gira, lo unico que vez es la habitación del hotel, el recinto del show, un bar y nunca ves realmente el país.”

Por suerte para él, y su salud, sus viajes incluyeron más que solo mirar. En otra entrevista, Ed había revelado que hasta nadó con tiburones sin protección, hizo bubgee jumping, y rafting en aguas cristalinas.