Trump afirma que en tres meses tendrá el informe sobre el hackeo ruso

El presidente electo de los Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este viernes que en 90 días tendrá un informe del supuesto hackeo ruso que reveló la inteligencia de esa nación.

“Tanto demócratas como republicanos han inventado esta información. Noticias falsas! Rusia afirma que no hay pruebas. Probablemente fue publicada por la inteligencia, incluso sabiendo que no hay pruebas y que nunca existieron. Mis simpatizantes tendrán un reporte completo dentro de 90 días”, dijo Trump por medio de su cuenta en Twitter.

El próximo mandatario estadounidense aseguró este jueves que recibió una llamada del director nacional de inteligencia, James Clapper, quien negó la veracidad del informe difundido por medio estadounidenses

Totally made up facts by sleazebag political operatives, both Democrats and Republicans – FAKE NEWS! Russia says nothing exists. Probably…

