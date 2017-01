Festival Santiago Off anuncia el detalle y locaciones de su programación 2017

Con 60 espectáculos de artes escénicas y 10 bandas musicales que se presentarán durante 10 días, el Festival se consolida como un espacio fundamental para el desarrollo de las artes escénicas en el país.

44 obras nacionales y 16 obras internacionales de Latinoamérica, España y Francia expondrán un abanico artístico que incluye teatro, danza, circo y performance, en once sedes de la capital.

En solo unas semanas parte la versión 2017 del Festival Internacional Santiago Off que contará con una selección de 60 espectáculos de artes escénicas provenientes de Chile y el extranjero. Este año volvemos bajo nuestro tradicional lema “La unión hace la fuerza” y entre el 19 y el 28 de enero tendremos a disposición de la ciudadanía, de manera gratuita o a un costo único de 3 mil pesos, nuestro amplio abanico de actividades.

Nuevamente, Matucana 100 será nuestra sede principal y la que albergará la mayor cantidad de espectáculos. También vuelven a ser parte del Festival la Universidad San Sebastián, Universidad de Las Américas, Teatro del Puente, Centro GAM, las Salas Agustín Siré y Sergio Aguirre Universidad de Chile. Y, como parte del continuo crecimiento del movimiento Off, por primera vez se nos suman a nuestra lista de espacios el Centro Cultural España, Teatro ICTUS, Teatro Sidarte, Teatro Mori Bellavista, Anfiteatro Bellas Artes y Sala Parque Villaseca.

El enfoque temático para la selección de espectáculos en esta versión, se basó en discursos y lenguajes que invitan a reflexionar sobre los procesos y reacciones de los chilenos ante un clima de latente inestabilidad social y política. Es así como esta búsqueda de nuevos referentes es la que sustenta la parrilla programática de este año, tanto en teatro, como en danza y música. Esto puede encontrarse en obras tales como Memorial del Bufón, de la compañía Locos del Pueblo de Juan Radrigán, que inaugurará el Festival del 19 de enero.

Otras obras que destacan dentro de la programación son Los Padres Terribles, protagonizada por Antonia Zegers y con música de Gepe; El Contrabajo, dirigida por Tiago Correa; Youtube: una historia de la humanidad, donde actúa Gabriel Cañas; La Noche Obstinada, del destacado coreógrafo argentino Pablo Rotemberg, que tuvo una exitosa temporada durante su estreno en 2016.

Dentro de las obras internacionales destacan No Pirex desde Brasil, un freak show que mezcla de teatro físico, comedia muda y clown. Incluso hay temáticas compartidas, como Los Heridos desde Uruguay y Pis desde Bolivia. Ambas tratan la temática hospitalaria: la primera desde la sátira y la otra desde el drama. Arrojarse al Vacío, de la compañía española LAminimaL será la antesala de una co-producción junto al Santiago Off, producto de un taller de la Escuela Off. Por último, destaca Shakespir Show desde Argentina, un musical basado en las tragedias y comedias del dramaturgo inglés.

Dentro de las presentaciones musicales, destacan La Pájara -quién ya nos acompañó durante la firma de convenios del festival- y el proyecto musical LE, conformado por la pianista María Paz Santibáñez y el actor y director teatral Cristián Quezada. Este conjunto experimenta en la mixtura de la música docta y la poesía, invocando textos del destacado artista nacional Mauricio Redolés. Los Sandino Rockers, pioneros del Ska en Chile, también serán parte de los shows musicales y volverán con su mezcla de folk, blues, rap y un poco de rock.

También, en un formato completamente distinto, Carnavalito Gitano estará ofreciendo su show por segundo año consecutivo. Este colectivo artístico nos trae un montaje de música, danza y propuesta plástica que representa la “Ruta Gitana”, otorgando así una muestra que abarca diversas expresiones artísticas.

La programación completa está disponible directamente en el siguiente link