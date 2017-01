Assange aceptará extradición si Obama conmuta pena contra quien filtró documentos a Wikileaks

Horas después de que el ex técnico de la NSA y whistleblower, Edward Snowden, llamara al presidente Barack Obama a “salvar la vida (del ex soldado Chelsea Manning), concediéndole un acto de clemencia”, el fundador de Wikileaks, Julian Assange, dijo que aceptará la extradición a EEUU si el mandatario accede a la petición y reduce la condena de 35 años contra quien filtró documentos clasificados al sitio web.

Según Zero Hedge, la Constitución de EEUU faculta al presidente a perdonar “ofensas en contra de EEUU” y conmutar – es decir, acortar o dar por finalizado – el cumplimiento de una pena por sentencia federal. Desde su llegada al cargo en 2009, Obama ha entregado 148 indultos – cantidad menor a la de sus predecesores George W. Bush (189) y Bill Clinton (396), pero superó a cualquier otro en la conmutación de penas: 1.176.

“Señor Presidente, si usted realiza un acto de clemencia antes de salir de la Casa Blanca, por favor: libere a Chelsea Manning. Solo usted puede salvar su vida”, escribió Snowden a través de Twitter.

En la misma red social, Wikileaks confirmó que Assange concedería la extradición – renunciando al asilo temporal concedido por Ecuador en su embajada en Londres – si Obama acepta la solicitud de Snowden pese a la “inconstitucionalidad del proceso del DoJ (Departamento de Justicia)”.

El australiano ha vivido en la sede diplomática desde junio de 2012 para evitar su procesamiento en Suecia, donde lo acusan de abuso sexual. El programador señaló que Estocolmo lo enviará a EEUU, para enfrentar los cargos de Washington en su contra por la filtración de cables secretos del Departamento de Estado, proporcionados a él por Manning.

Manning, quien se cambió de sexo, ha intentado quitarse la vida en dos ocasiones.

“He sido detenido ilegalmente, sin cargos durante seis años, sin ver la luz del sol, con espías en todas partes. Es duro… pero esa es la misión que acepté. Entiendo lo que está en juego, actores poderosos intentarán vengarse… es algo distinto para mi familia, tengo un hijo pequeño, menor de 10 años… ellos no dieron aprobación para esto… Creo que es fundamentalmente injusto… mi familia es inocente, no dieron aprobación para esta lucha”, declaró el ex soldado en una entrevista con Sean Hannity.

