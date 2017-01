Ha cambiado bastante: Así lucía Emma Stone en los inicios de su carrera

Emma Stone fue la gran ganadora en los premios Globos de Oro que se llevaron a cabo hace poco.

En noviembre pasado, la actriz cumplió 26 años y se podría decir que está en su mejor momento.

En el año 2004, Stone comenzó su carrera en la actuación, interpretando el papel de Laurie Partridge en In Search of the New Partridge Family.

Luego siguió en series como Medium, Malcolm in the middle y Lucky Louie. Pero su carrera dio un giro en el año 2007, al interpretar a Violet Trimble en el drama Drive de la cadena Fox, luego la serie fue cancelada.

Después de eso ha protagonizado varias películas “Easy A”, “Loco y estúpido amor” y la más reciente, “La la Land”.

Pero, ¿te acuerdas cómo lucía en sus inicios? La actriz ha cambiado bastante y aquí te mostramos cómo ha sido su transformación durante todos estos años. Obviamente siempre ha lucido bella: