Kim Kardashian desconcertó a sus seguidores con misteriosas fotos que publicó

Luego del asalto sufrido en Paris, Kim Kardashian desapareció de las redes sociales por un buen tiempo. Sin embargo, ahora volvió pero mostrando un estilo mucho más diferente.

La protagonista de “Keeping Up With the Kardashians” decidió mostrarse con un estilo mucho más sobrio del que estaban acostumbrados sus seguidores.

En las fotografías que comparte en Instagram se aprecian fotos familiares, sin lujos, en una casa muy convencional y sin mayores detalles que llamen la atención.

Fue tanto el desconcierto de sus ‘fans’ que le han dejado comentarios como “¿Desde cuándo vives en una choza?”.

En tanto, muchos especulan que puede tratarse de alguna producción para algo en específico, mientras otros creen que Kim quiere dejar atrás su vida de ostentaciones para así no llamar más la atención de quienes quieran hacerle daño.

my son ❤ A photo posted by Kim Kardashian West (@kimkardashian) on Jan 4, 2017 at 9:54am PST

mom A photo posted by Kim Kardashian West (@kimkardashian) on Jan 6, 2017 at 10:48am PST

A photo posted by Kim Kardashian West (@kimkardashian) on Jan 10, 2017 at 1:20pm PST

my boys ❤️ A photo posted by Kim Kardashian West (@kimkardashian) on Jan 10, 2017 at 1:22pm PST

👱🏿 A photo posted by Kim Kardashian West (@kimkardashian) on Jan 6, 2017 at 9:39am PST