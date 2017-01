TAC y otras posiciones para que ella disfrute el sexo al máximo

Enero es el mes de los propósitos. Seguro que tienes decenas de planes: dejar de fumar, leer más, hacer ejercicio… Nimiedades. ¿Y qué hay del sexo? Tener más y mejor sexo debe ser tu plan número uno para este 2017. No vamos a ametrallarte con todos los beneficios que tiene hacer el amor, pero sí te vamos a dar una valiosa y motivadora información: los investigadores de la Universidad de Colorado descubrieron que las personas que tenían relaciones al menos una vez por semana eran un 44% más felices que los que no lo hacían.

Aunque el citado estudio no ahonda en las diferencias, nosotros sí lo vamos a hacer. No es lo mismo practicar sexo mal que hacerlo bien. No es lo mismo (como diría Alejandro Sanz) hacer que tu chica llegue al orgasmo o que se quede a medias. No es lo mismo innovar en la cama y mantener enamorada a tu pareja que aburrirla con los mismos movimientos de siempre. Por eso, a tu propósito ha de sumarse el “bien”. Repite con nosotros: “Este 2017 voy a tener mucho y muy buen sexo”. Bien. Pasado este trance, que ya deberías haber hecho tú por tu cuenta (no pasa nada, te perdonamos), vamos al lío, a explicarte qué debes hacer y cómo para que los próximos doce meses disfrutes (y provoques) los mayores orgasmos de tu vida.

En una silla, el pene erecto llegará hasta el fondo de la vagina de la mujer y estimulará zonas que ni ella sabía que existían. Orgasmo asegurado

Existen determinadas posturas sexuales que no son muy conocidas pero con las que llevarás al mismísimo cielo a tu pareja. Tú, hombre, disfrutarás al penetrarla, y ella alcanzará el clímax en un abrir y cerrar de ojos. Tan rápido e intenso será que, aunque no sea multiorgásmica, ‘llegará’ tantas veces como tú quieras. Vamos a ello, amigo.

1) TAC

Si no conoces la Técnica de Alineación Coital (TAC), ya es hora de que aprendas. Se trata de un nuevo modelo de la posición del misionerode toda la vida, pero que aumenta la estimulación del clítoris. Tan satisfactoria es que funciona para todas las mujeres, incluso para aquellas a las que normalmente les cuesta llegar, revela la investigadora sexual Nicole Prause a ‘Men’s Health’.

Como ves en la imagen, ella debe estar tumbada boca arriba y tú encima, con las piernas estiradas entre las suyas. Comienza con la postura clásica del misionero, y luego estira tus extremidades inferiores. Tu pene le llegará hasta lo más profundo de su vagina, a la vez que tu hueso pélvico le rozará el clítoris. Parece fácil, pero has de hacerlo bien. Es necesario que realices movimientos sutiles pero hondos y que trates de mantener el mayor contacto con todo el cuerpo de ella. La educadora sexual Laura Berman lo explica en su libro ‘Loving Sex: The Book of Joy and Passion’.





Como te hemos dicho, debéis empezar con la posición del misionero. Luego tienes que pedirle a la chica que levante la pelvis para poder introducirse su pene dentro. Una vez dentro, pasarás a penetrarla hasta el fondo, con movimientos suaves pero muy muy profundos. La conexión pélvica que tenéis ambos os dará máximo placer. Ella debe frotarse contra tu hueso pélvico, para alcanzar el orgasmo más intenso que ha tenido en su vida.

La fricción en el punto G será enormemente placentera para tu pareja, quien puede contraer además los músculos de su suelo pélvico para llevarte a las estrellas. Os fundiréis en uno, y el orgasmo será de otro mundo, tanto el tuyo como el de ella, que podrá llegar numerosas veces en la misma relación sexual.

2) Oral invertido

Como ya dominas a la perfección la técnica del sexo oral, vamos a potenciarla para que ella tenga orgasmos múltiples. La mujer debe estar recostada en la cama, boca abajo, y tú debes introducir tu boca entre sus nalgas para abarcar todos sus genitales con tu boca. Tendrás la cabeza metida literalmente en sus bajos. Ella está acostumbrada a que le hagas sexo oral por delante, y al sentirte por las espaldas le parecerá muy novedoso y excitante.

Para darle el máximo placer, has de colocar una almohada debajo de su vientre, lo que le ayudará a levantar el trasero para darte una visión panorámica y un mejor acceso a su vulva. Comienza besándole las nalgas y ve yendo al centro poco a poco, con suaves lametones y caricias. Una vez allí, saca tu lengua y haz lo que mejor sabes, gracias a lo que te ya te hemos enseñado.

Ojo, esta postura tiene truco. Si quieres que en vez de un orgasmo, ella tenga hasta cinco en apenas media hora, debes hacer lo siguiente. Utiliza las manos para introducirlas en su vagina o su ano. No tienes por qué meterlas hasta dentro, con solo rozar estas partes por fuera, mientras le besas la zona del clítoris, será muy placentero para ella.





3) La silla mixta

Esta es una de las mejores posiciones para ella, ya que le da el control absoluto de la relación sexual. Tú debes estar sentado en una silla o en el borde de la cama, y ella debe sentarse sobre ti, de frente o de espaldas. El pene erecto le llegará hasta el fondo de su vagina y estimulará zonas que ni ella sabía que existían. Con sus manos, puede estimularse a sí misma el clítoris, o puedes hacerlo tú.

Mientras la penetras tumbado, coloca una almohada debajo de su vientre para proporcionarte un mejor acceso a su vulva

La penetración será más intensa si ella mantiene las piernas dobladas justo en un ángulo recto, y debe estar lo suficientemente cerca de ti como para poder controlar los ritmos. Según se vaya acercando al clímax, la regularidad de los movimientos aumentará. Tú puedes facilitarle el baile con la ayuda de tus manos en sus caderas.

La visión de esta postura es muy excitante para los hombres. Te ofrece un ángulo interesante de sus pechos, si está de frente, que bailarán al compás de las penetraciones, y los cuales puedes estimular para potenciar y aumentar los orgasmos. Cuando ella esté de espaldas, puedes agarrar sus senos o acariciar y agarrar su vientre. Querrás estar toda la vida sentado, y ella más aún.