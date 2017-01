Quiso ser infiel, su esposa lo descubrió y se vengó de la peor forma

Mike quiso hacerse el listo y serle infiel a su esposa pero no contaba con que ella se daría cuenta y se vengaría.

Todo empezó cuando el hombre descargó Tinder, la red social de citas, en su Smartphone, creó un perfil, subió una foto y empezó a enviar mensajes para encontrarse con diferentes mujeres.

Su esposa empezó a notar algo extraño y decidió revisar su celular. Se dio cuenta del engaño, pero no hizo un escándalo, por el contrario quiso darle una lección a su esposo.

Cambió la foto original por otra donde él no se veía nada bien y editó la descripción de su perfil con el siguiente texto:

“Hola, mi nombre es Mike y estoy casado y tengo dos hijos. Tengo un pene pequeño que está lleno de enfermedades de transmisión sexual. Y mi esposa encontró mi perfil, por si no te diste cuenta, y yo no me di cuenta todavía. Ella está en el teléfono con una de mis chicas y está por dejarme. Soy un pedazo de mierda al que no le importa nadie más que yo. Tengo una doble vida hace tanto tiempo que no te sientas mal si no me acuerdo de tu nombre”.

Mike no solía revisar la descripción de su propia biografía, así que no se dio cuenta hasta que empezó a recibir mensajes raros y otras mujeres le dejaron de hablar.