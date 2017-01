Las despechadas declaraciones de José Antonio Neme sobre sus ex parejas

José Antonio Neme llamó mucho la atención por unas fuertes declaraciones que hizo en el matinal de Mega, “Mucho Gusto”.

Durante la transmisión del programa, los panelistas comenzaron a hablar sobre el nuevo reality de ese canal, “Doble Tentación”. En eso, estaban conversando sobre los ex que ingresan y que tienen la ‘misión’ de poner en jaque la relación que tienen sus antiguas parejas.

En esa dinámica, le consultaron al periodista si entraría a un reality show con un ex, a lo que respondió: “Es que se armaría un quilombo, en un escenario como ese sí, lo haría para ajustar varias cuentas y siempre quedan. A mí no se me olvidan las cosas y yo creo que en un reality eso sale”.

Y luego agregó: “A mi no me interesa que le vaya bien. Eso de que le vaya bien, que rehaga su vida, no me interesa. Lo que pasa es que yo no voy a ser políticamente correcto y decir que a mis ex les deseo bien, porque no les deseo bien. Te voy a decir una cosa, si tu le deseas el súper bien a tu ex, que te vaya bien y todo eso, no estuviste enamorado”.

Las despechadas declaraciones de Neme llamaron mucho la atención, por lo que el programa “SQP” lo interceptó y le volvió a preguntar sobre sus ex, a lo que el periodista reafirmó sus dichos: “Cuando uno termina una relación, termina. Y la verdad es que siempre quedan algunas heridas, que me parecen que son muy difíciles de sanar muchas veces, y yo soy una persona bien pragmática, que tiene un carácter bien duro para las relaciones, entonces, cuando se terminó se terminó”, sentenció.

