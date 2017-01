¡Insólito! Mujer le da de fumar marihuana a su hijo en Argentina y lo filma (video)

Una grabación ha causado gran indignación en redes sociales, en ella se ve a una joven madre dándole marihuana a su hijo en una casa de Bahia Blanca, Argentina.

Lo peor de todo son las risas de los adultos, demostrando que lo que menos les importa es la integridad del menor. Afortunadamente, y gracias a la viralización del video, las autoridades locales se hicieron presente inmediatamente para detener a la madre y hacerse cargo del menor.

¡Revisa las impactantes imágenes!

La policía, junto al comisario de Drogas ilícitas, Marcelo Giusia informaron que: “Lo primero que hicimos fue retirar al menor de la casa, quien ya está a disposición de personal municipal, y luego la madre fue demorada en el allanamiento. Lo más importante es resguardar la integridad moral, física y psicológica del chico”.

En el operativo, detuvieron a la mujer y encontraron además, 45 cartuchos de bala calibre 22, dos plantas de marihuana, filmadoras y varios teléfonos celulares.

La abuela del menor, dijo que: “Dan ganas de matarla, no lo puedo creer”, además agrego que “La casa que allanaron es mía, nunca me imaginé que podía pasar una cosa así. Acá somos todos trabajadores, gente humilde. Yo junté cartones, hice de todo para que no les falte nada a mis ocho hijos, pero ella es adicta (…) Es prostituta y seguro que la llevó a hacer estas cosas, porque nosotros nunca permitimos este tipo de actitudes”.

Además, la abuela se mostró preocupada por los otros 2 hijos de la mujer, “Le sacaría a los chicos -tres en total-, no puede tenerlos así. Con mi marido siempre la ayudamos, por eso jamás me imaginé una cosa así”.