Cadem: Piñera supera a Guillier por un punto en intención de voto

Casi empatados. Así están Sebastián Piñera y Alejandro Guillier en intención de voto espontáneo, de acuerdo a la última encuesta Cadem. El ex Presidente alcanza un 23% de las preferencias (+1 respecto del sondeo anterior), mientras que el senador obtiene un 22% (+4), confirmando la tendencia creciente de su candidatura. Más atrás quedaron Ricardo Lagos (3%) y Manuel José Ossandón (2%), aunque un 44% no manifiesta inclinación por un candidato en particular.

Guillier también consolida su posición en la pregunta sobre quién creen los encuestados será el próximo Presidente de Chile. Detrás de Piñera, quien lidera la consulta con un 40% (+3), aparece el ex lector de noticias con un 28% (+4), seguido de Lagos (4%) y Ossandón (25%). Los que no saben o no tienen opción suman un 25%.

En cuanto a la aprobación presidencial, solo un 23% aprueba la forma como Michelle Bachelet está conduciendo su gobierno. La desaprobación se encumbra a un 66%. En relación al equipo de ministros/as, un 15% aprueba el desempeño del gabinete, mientras que un 15% lo aprueba.

El Ciudadano