Mujer acusa vulneración de derechos tras aborto espontáneo en tercer testimonio de Miles

Este domingo la Corporación de Derechos Sexuales y Reproductivos (Miles) dio a conocer el tercero de cuatro testimonios de mujeres en favor de la aprobación del proyecto de aborto en tres causales.

Se trata del caso de Rosa Fuica (23), quien relata lo que debió padecer tras tener un aborto espontáneo en su casa. “Cuando llegué al hospital el médico me denunció y vulneró todos mis derechos como ser humano, como persona: al injuriarme por sospecha, primero que nada; al no atenderme en el tiempo apropiado; al no respetar mi duelo en acompañamiento”, señala la mujer.

Fuica detalla que pasó seis días hospitalizada, tiempo en el que, agrega, “pasé por una depresión y llegué incluso a pensar en el suicidio, como todas las personas que les sucede esto”.

Rosa sostiene que si existiera una ley de aborto en tres causales, como la que se encuentra hoy en el Senado, “serían más rigurosos al revisar la ecografía; sería todo metodológicamente bien estructurado”.

“Impotencia, tristeza, desesperación”, es lo que dice recordar de aquellos días en el hospital, añade Fuica, en donde asegura que lo pasó “horrible”.

Los otros relatos

Miles lanzó esta campaña en el marco de la tramitación del proyecto de ley de aborto en tres causales, iniciativa que este lunes será votada en la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia del Senado.

En el primer video, Natalia Ahumada, una mujer de 35 años de Valparaíso, cuenta el proceso que debió enfrentar luego de que su hija desarrollara una displasia esquelética y muriera a las 33 semanas de nacer.

“Se olvidan de ti, que eres una mujer que está sufriendo, te internan con mujeres recién paridas, con guagüitas”, dice Ahumada respecto al trato recibido en el servicio público de salud. “Me trataron de alharaca, ¡los doctores, los profesionales!, de depresiva, agrega.

En tanto, el segundo relato es de Paola Valenzuela (42) quien relata el drama vivido como consecuencia de la llamada banda amniótica. Tuvo que ver durante 36 semanas cómo su hijo en su vientre iba siendo mutilado a medida que crecía por este problema, hasta quedar con todos sus órganos expuestos y fallecer.

“Una madre jamás va a querer que su hijo sufra y mi hijo sufría todos los días. Se movía y una madre se alegra cuando su hijo se mueve. Yo sufría, porque sabía que se estaba moviendo y se estaba mutilando”, dice Paola en su testimonio.

“Estos son relatos reales, conmovedores, sobrecogedores, que dañan la dignidad humana en extremo. Valoramos la valentía de Natalia, Rosita, Andrea y Paola de dar a conocer su testimonio para sensibilizar a los parlamentarios. Esperamos que el proyecto no sólo se vote y apruebe en la Comisión, sino también en sala del Senado”, indicó la directora de Miles, Claudia Dides.