La historia de amor de Pierce Brosnan y su esposa: rompió con todos los estereotipos

En 1980, el ex James Bond, Pierce Brosnan conoció a quien sería su gran amor, la también actriz Cassandra Harris. Juntos iniciaron una familia, donde el actor decidió adoptar a los dos hijos de ella. Más tarde se uniría al clan un tercer niño, fruto del amor de ambos.

Sin embargo, la artista que dio vida a una de las chicas Bond en la cinta For Your Eyes Only con Roger Moore, fue diagnosticada con cáncer de ovarios lo que cambiaría para siempre la vida de Brosnan.

El artista estuvo al lado de su esposa durante las ocho operaciones a las que se sometió, sin embargo, nada funcionó y Cassandra murió en 1991 a la edad de 43 años.

Brosnan y su primera esposa

El actor quedó devastado, sin embargo, hubo una mujer que logró conquistarlo y hacerle creer nuevamente en el amor, Keely Shaye.

El interprete de James Bond se enamoró profundamente de esta periodista amante del medio ambiente y que se alejaba del estereotipo de las chicas Bond o las estrellas de Hollywood.

Brosnan y Keely Shaye Smith

La pareja contrajo matrimonio en el año 2001 en Abadía Ballintubber, Irland, y pronto se convirtieron en padres de dos hijos, Paris y Dylan. Brosnan lleva a su esposa a prácticamente todas las alfombras rojas a las que asiste y se luce con ella del brazo.

Hoy, Pierce de 63 años y Keely de 53 se encuentran disfrutando de unas merecidas vacaciones en Hawaii.