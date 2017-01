Se arrepintió de lucir como Barbie y su belleza natural es impactante

Una mujer que imitaba a Barbie admitió que luce mucho más linda sin maquillaje. Jade, de Bristol, fue alentada a dejar su cabello rubio teñido, sus extensiones y su bronceado artificial cuando apareció en un nuevo programa de 5STAR.

La joven de 20 años solía esconder su belleza natural tras capas y capas de maquillaje. Cuando era adolescente tuvo una cirugía para aumentar el tamaño de sus boobs, sin que su novio y su mamá lo aceptaran.

Ella admitió que amaba su look de Barbie, más allá de que siempre le traía una atención negativa. Ella dijo que las barbies eran sus íconos y que hasta tiene un tatoo de Barbie en la mano.

“Barbie es la muñeca perfecta, estoy tratando de parecerme a ella. Si alguien me dijera que luzco como una muñeca, lo tomaría como un cumplido”, decía.

Jade dijo además que se aplicaba bronceado artificial sobre todo su cuerpo dos veces por día y que se sentía desnuda sin su tintura rubia cada mes. Hablando sobre su transformación, dijo que no estaba segura de lucir sin su look barbie. “Me sentía terrible sin él. No quería salir ni hasta el mercado”.

Pero la madre de Jade y su novio no aceptaban su apariencia. Su madre decía que ella no necesitaba lucir como Barbie para ser hermosa. Ella se rehusaba a escucharlos. “Yo recibía comentarios horribles todo el tiempo, es abrumador. Pero llegué al punto de poder ignorarlos”, dijo.

Una persona llegó a preguntar si era real. Allí fue cuando dejó que un grupo de make-under hiciera lo mejor para mejorar su apariencia. “Necesitábamos romper su coraza para alcanzar la diosa debajo”, dijo uno de los estilistas.

Además, su obsesión por Barbie y la tintura le ha sacado gran cantidad de cabello. Estaba usando extensiones baratas que le hacían lucir baches sin pelo en el cabello. Su estilista la tiñó de un color más suave y le puso extensiones de mejor calidad. Pero además le dijo que podía lucir su cabello natural si dejaba de teñirse el pelo. Además le recomendó tomar suplementos para fortalecerlo.

Luego de su make-under, Jade quedó fascinada con su nuevo look. “Luzco realmente diferente, estoy shockeada”, dijo. admitiendo su error agregó: “Me siento como una idiota al verme antes, ¿qué estaba haciendo?“Amo el vestido, es muy femenino y mis hombros lucen hermosos y me siento cómoda. También amo mi pelo y mi make up”.