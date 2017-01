Comisión de Constitución del Senado vota hoy despenalización del aborto en tres causales

Después de haber recibido a 35 académicos y expertos en derecho, la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento, votará este lunes la idea de legislar del proyecto que regula la despenalización del aborto en tres causales. La sesión se desarrollará a partir de las 16:00 horas en la sede del ex Congreso en Santiago.

A la instancia fueron invitados los ministros de Justicia y Derechos Humanos; de Salud; de la Mujer y la Equidad de Género; de la Secretaría General de la Presidencia; y los abogados Verónica Undurraga, Yanira Zúñiga, Miguel Ángel Fernández, Álvaro Ferrer, Alex Van Weezel y Patricio Zapata.

Según explicó el presidente de la Comisión de Constitución, el senador Pedro Araya (ind.), “los 35 académicos que asistieron se distribuyeron en forma bastante equitativa, tuvimos profesores a favor y en contra”.

Consultado respecto a lo que espera de la votación de este proyecto, dijo que “espero que la Nueva Mayoría, después de haber conversado con el Ejecutivo, pueda tener los votos por lo menos para aprobar la idea de legislar y se pueda seguir discutiendo este tema en particular, porque obviamente que en la discusión particular hay que hacer una serie de correcciones”. En ese sentido, Araya agregó que “hay que buscar de mejor manera cómo se regulan las causales y los efectos que éstas van a tener y lo que esperamos es que la votación en general en la Sala se pueda contar con los votos necesarios para seguir avanzando y que no cerremos la puerta a la discusión de este proyecto”.

En tanto, el senador Hernán Larraín manifestó que “este proyecto es contradictorio con el ordenamiento jurídico, porque cuando la Constitución dice que la ley protege la vida del que está por nacer, esta es una que busca desproteger la vida del que está por nacer”. El parlamentario de la UDI añadió que “el proyecto de aborto lo que hace es romper ese principio, rompe la coherencia de nuestro ordenamiento y por lo tanto obviamente habría que cambiar todo nuestro ordenamiento para aprobarlo y no creo que eso se justifique”.

El senador anunció que de prosperar la iniciativa en sala, el proyecto sería enviado al Tribunal Constitucional por ellos, pues -a su parecer- iría en contra de principios constitucionales.

