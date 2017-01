Películas de ultraviolencia que están en YouTube y que puedes ver bajo tu propio riesgo

En 2001, con la caída de las Torres Gemelas, el filósofo Jacques Derrida hizo muchos comentarios acerca de la guerra que se aproximaba. Dijo que habría que poner atención ante la imposibilidad de tener un enemigo, pues anteriormente la guerra era entre dos naciones que disputaban un territorio, incluso las guerras del siglo XX fueron entre aliados internacionales, pero en 2001, la “Guerra contra el terrorismo” incitaba a una violencia contra un enemigo sin rostro. ¿Osama Bin Laden? Había muchos otros terroristas y hoy la violencia provocada por las dos torres que cayeron en el país más poderoso del mundo continúa.

La violencia ha estado con nosotros desde el principio. “2001: A Space Oydssey” lo demuestra a la perfección cuando los precursores del hombre usan la primera arma (el hueso de otro animal, exaltando aún más su violento génesis). El cine ha encontrado en la mímesis de la violencia un escape para lo que somos y vivimos; las películas violentas siempre han existido, pero es curioso como los últimos años, mientras el mundo convulsiona intentando encontrar al enemigo invisible, hay cintas más y más sangrientas, difíciles de soportar. Las siguientes son algunas de las que puedes encontrar en YouTube, pero sin duda la curiosidad de lacerar el cuerpo, tal como se muestra en estas cintas, son un reflejo de la búsqueda de identidad del ser humano.

“A Serbian Film” (2010) – Srdan Spasojevic

A pesar de que la cinta fue censurada en muchos países, la violencia no es injustificada. Una de las películas mejor hechas para demostrar que la violencia en la era digital nos convierte en pervertidos que desean sangre. Una erección involuntaria mientras un hombre viola y decapita a una mujer puede ser normal si ves esta película. No significa que sea aún más poética o simbólica que “Saló” de Pasolini, pero sin duda debes indagar acerca de por qué una película sobre sexo y sangre tiene el nombre de un país en su título.



–

“I Spit on Your Grave” (1978) – Meir Zarchi



“Una vil pila de basura” y “La peor película jamás creada” es como se refirió el aclamado crítico Roger Ebert a una de las primeras obras en llevar la violencia visual al límite. Si en 1929 Dalí y Buñuel quisieron provocar al público haciendo un símil entre la Luna, una mujer y una navaja en “Un Chien Andalou”, en 1978 Meir Zarchi lo hizo al mostrar a un grupo de hombres violar a una mujer en pantalla. A veces las películas tienen múltiples interpretaciones y ésta es una de las más famosas. La mujer ultrajada, que no puede contra la tiranía machista, pide perdón a Dios por los pecados que cometerá y comienza a cazar a las bestias que le hicieron tanto daño.



–

“Martyrs” (2008) – Pascal Laugier



Película francesa que muestra el dolor y sufrimiento como puentes para alcanzar una iluminación trascendental. A partir de torturas inimaginables, se espera que las víctimas puedan ver qué es lo que hay después de la muerte y así decirlo antes de morir. Cuestiones filosóficas y sociales se entrelazan en una de las películas más insoportables de la historia.



–

“Nekromantik” (1978) – Jörg Buttgereit



No toda la violencia tiene que ser física, visualmente hay otras formas de generar esa ansiedad de ver la carne abrirse y la sangre escurrir. “Nekromantik” es considerada una de las más controversiales de la historia. La necrofilia es parte esencial de la trama y las escenas eróticas, que involucran a los muertos, rayan entre lo risible, romántico y grotesco.



–

“Necromentia” (2009) – Pearry Teo



Una puerta infernal libera espíritus que ayudan a un hombre a sembrar el terror y dolor en un grupo de personas. La cinta no cuenta con el mejor argumento, pero es un ejemplo perfecto del horror contemporáneo en el que las máscaras y los seres grotescos y sobrenaturales pueden causar verdaderas pesadillas.



–

“Carver” (2008) – Franklin Guerrero Jr.



Película “basada en hechos reales” que cuenta la historia de un grupo de amigos que van de viaje a una cabaña en medio del bosque y nunca regresan. La trama es predecible: después de encontrar una cinta snuff en la cabaña, ellos comienzan a ser perseguidos y asesinados. No sería recomendable si no fuera por el baño de sangre muy bien producido que la película muestra desde la segunda mitad.



–

“Sonríe” (2012) – Marcelo Leguiza



Película española que causó mucha expectativa antes de ser estrenada. Parecida a las anteriores, el sentimiento de película de serie B que tiene hace que te sumerjas en un género pensado para un público muy específico. La historia de una mujer que despierta después de una tortura y no recuerda nada acerca de los hechos que la llevaron ahí, comienza a ser perseguida por asesinos enmascarados, obligándola a defenderse incluso si ella debe asesinar.



–

La violencia en pantalla no es una invitación a reproducir las escenas. A veces es un escape, a veces una protesta y muchas veces las dos cosas. El cine gore ya es parte del imaginario y no se irá a ningún lado, pero siempre debe evolucionar y tener criterios artísticos y filosóficos, si no sería una cinta fallida.