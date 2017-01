Denuncian discriminación de Cruz Blanca a niño con Síndrome de Down

Este lunes la familia Villalobos Mena recibió una carta por parte de la isapre Cruz Blanca, avisándoles que su contrato con la empresa había terminado debido a que su hijo Mateo Villalobos de dos años, tiene Síndrome de Down, lo que para la isapre es una patología preexistente que debieron haber declarado al inicio del contrato y que ha provocado perjuicio económico a la empresa debido a que ha tenido que desembolsar más dinero que con un cliente sin esta condición.

Mateo, que antes de agosto del año pasado era parte de la isapre Colmena, ha sido tratado y hospitalizado por distintas enfermedades, entre ellas neumonía y anemia, pero según su mamá, Mónica Mena, ninguna ha sido por causa del Síndrome de Down.

Esta mañana la familia comunicó que el día martes iniciará acciones legales contra Cruz Blanca con los abogados de Problemas.cl, poniendo un reclamo y denuncia ante la Superintendencia de Isapres y solicitando a la justicia un recurso de protección por la Ley Zamudio reclamando discriminación arbitraria, ya que consideran que el Síndrome de Down es una condición y no una enfermedad o patología como la catalogan en la isapre.

Mena expresa que cuando contrató el plan, el vendedor le dijo que no era necesario declarar el síndrome que tiene Mateo y que la carta los sorprendió, ya que no esperaban ser expulsados de la isapre. Además, denuncia que ha consultado en otras isapres para poder cambiarse, pero en todas le han dicho que no aceptan personas con Síndrome de Down, incluso en Colmena, en donde estaban antes.

“Estamos muy preocupados, no esperábamos esto, además tampoco nos podemos cambiar porque sólo aceptan a niños que hayan nacido con esta condición bajo la cobertura de la isapre. Es súper triste porque nadie elige nacer así y te discriminan”, explica Mena.

El abogado de Problemas.cl, Eduardo Arévalo declaró que la denuncia se realizará debido a discriminación porque Cruz Blanca considera el Síndrome de Down una patología, no una condición, lo que calificó de ignorancia por parte de la isapre y por transgredir el derecho constitucional a la propiedad, debido a que terminaron el contrato de prestación de salud arbitrariamente.

Por su parte, la isapre Cruz Blanca aún no se ha pronunciado ante la denuncia y se espera que lo haga durante la semana.

Vasti Abarca