Cartelera para hoy del Festival Internacional Santiago a Mil

Este martes se estrena de La muerte a través de los ojos, a las 18 horas, en Centro GAM. Un montaje que llega desde el Líbano, con la creación de la Zoukak Theater Company y bajo la dirección de Omar Abi Azar y Maya Zbib, para conversar con la muerte, omnipresente y predominante en todas las aristas de nuestra vida y en el umbral de nuestros pensamientos.

También, bajo la dirección de Paula González y la interpretación de la compañía KIMVN Teatro, presenta su primera función Ñuke, a las 20 horas, en Centro GAM. Un montaje que vuelve al espectador testigo del sufrimiento de una mujer cuando su hijo es encarcelado, mientras resiste junto a su familia y comunidad la represión de las fuerzas policiales. Todos estos diálogos y profundas conversaciones ocurren al alero de una ruca construida especialmente para la obra, donde los asistentes también son parte.

A las 10 horas, en Centro GAM, destaca el Seminario internacional de Artes y Educación, organizado por Laboratorio Escénico. Un espacio para visibilizar y demostrar el rol y la importancia que tienen las artes en la formación de seres humanos integrales y la exposición de casos relacionados.

A las 22 horas, Espacio Diana se vuelca al folclor con la presentación De Caramba + Foex + Paulopulus, en el marco de Tocatas Mil. Un ecléctico recital donde resonará la cueca con tintes de jazz, rock, rap, hip hop y electrónica, para dar paso a la electrónica mestiza. Un potente crisol de estilos que demuestra la buena salud de la escena musical chilena.

También destaca la presentación de la compañía francesa Artonik en Quilicura, con The color of time, a las 19.30 horas, para llenar las calles de alegría, danza y color a través de una tradición india llevada a las artes. Y a Lo Prado llega la compañía alemana, bajo la dirección artística de Fabian Seewald, con Dundu-Luz de Vida, a las 21.30 horas. Una función de magia y ternura que deslumbrará al público asistente.

I) ESPECTÁCULOS EN CALLE (GRATIS)

10.00 a 20.00 horas. ANOTHER PLACE (AUDIO-RECORRIDO/REINO UNIDO-PALESTINA-SIRIA). Desde Descubre Santiago a Mil en Costanera Center hasta Embajada de Siria.

10.00 a 20.00 horas. APPRECUERDOS (AUDIO-RECORRIDO/CHILE-ALEMANIA).Desde Centro GAM y Centro Cultural Estación Mapocho

13.00 y 19.00 horas. TERCERA Y CUARTA FUNCIÓN AS FAR AS MY FINGERTIPS TAKE ME (PERFORMANCE/INSTALACIÓN/FUNCIONES UNIPERSONALES – LÍBANO/PALESTINA). En Centro GAM.

19.30 horas. PRIMERA FUNCIÓN THE COLOR OF TIME QUILICURA (PASCALLE-FRANCIA). En Av. Las Torres con calle Oceánicos hasta Las Torres con Piedra Roja, Quilicura.

20.00 horas. ESTRENO EL DUENDE ANDALUZ (BOLIVIA/TEATRO MUSICAL). En Teatro Municipal de San Joaquín.

21.30 horas. PRIMERA FUNCIÓN DE DUNDU-LUZ DE VIDA EN LO PRADO (PASACALLE-MÚSICA /ALEMANIA). En Los Tamarindos con San Germán, Lo Prado.

II) ESPECTÁCULOS EN SALAS (PAGADO)

18.00 horas. ESTRENO DEATH COMES THROUGH THE EYES/LA MUERTE A TRAVÉS DE LOS OJOS (LÍBANO/TEATRO). En Centro GAM, Sala N1. (Función agotada)

18.00 horas. PRIMERA FUNCIÓN EL PAGO DE CHILE (CHILE/TEATRO). En Taller Silgo XX.

19.00 horas. CUARTA FUNCIÓN CAMPO MINADO (ARGENTINA/TEATRO). En GAM, Sala A2, Santiago. (Agotada)

19.00 horas. CUARTA FUNCIÓN UN TRANVÍA LLAMADO DESEO (CHILE/ITALIA – TEATRO). En Sala Antonio Varas.

19.00 horas. SEGUNDA FUNCIÓN PINOCHET, LA OBRA CENSURADA EN DICTADURA (CHILE/TEATRO). En Matucana 100, Espacio Patricio Bunster).

19.00 horas. SEGUNDA FUNCIÓN LO UNICO QUE NECESITA UNA GRAN ACTRIZ, ES UNA GRAN OBRA Y GANAS DE TRIUNFAR (MÉXICO/TEATRO). En Teatro Universidad Mayor.

20.00 horas. PRIMERA FUNCIÓN DE ÑUKE (CHILE/TEATRO). En Centro GAM, Espacio Público. (Función agotada).

20.00 horas. PRIMERA FUNCIÓN TRAVESÍA (CHILE/TEATRO-DANZA-MÚSICA) + DIÁLOGO POST FUNCIÓN. En Teatro Sidarte.

20.30 horas. TERCERA FUNCIÓN LAS ANALFABETAS (MÉXICO/TEATRO). En Teatro San Ginés, Sala Antigua.

21.00 horas. TERCERA FUNCIÓN REALISMO CHILE (CHILE/TEATRO). En CA660, Las Condes.

21.00 horas. SEGUNDA FUNCIÓN CORDILLERA (CHILE/TEATRO) + DIÁLOGO POST FUNCIÓN. En Teatro Oriente.

21.00 horas. SEGUNDA FUNCIÓN RABIOSA MELANCOLÍA (URUGUAY/TEATRO).En Centro GAM, Sala A1.

21.00 horas. QUINTA FUNCIÓN SUITE PARA UN CUERPO Y SU MEMORIA (CHILE/ TEATRO-DANZA). En GAM, Sala B1, Santiago.

21.00 horas. CUARTA FUNCIÓN LA DICTADURA DE LO COOL (CHILE/ TEATRO).En Matucana 100 (Teatro Principal).

21.30 horas. SEGUNDA FUNCIÓN CUANDO TODOS PENSABAN QUE HABÍAMOS DESAPARECIDO (MÉXICO-ESPAÑA/TEATRO). En Teatro Universidad Mayor.

21.30 horas. PRIMERA FUNCIÓN PARECIDO A LA FELICIDAD (CHILE/TEATRO).En Teatro Finis Terrae.

22.00 horas. QUINTA FUNCIÓN DONDE VIVEN LOS BÀRBAROS (CHILE – TEATRO). En Teatro del Puente, Parque Forestal s/n (Agotado).

21.30 horas. SEGUNDA FUNCIÓN MORIR DE AMOR, SEGUNDO ACTO INEVITABLE: MORIR (COLOMBIA/TEATRO). En Teatro San Ginés, Sala Nueva.

III) TOCATAS MIL

22.30 horas. DE CARAMBA + FOEX + PAULOPULUS (CHILE/MÚSICA-FOLCLOR).En Espacio Diana.

IV) LABORATORIO ESCÉNICO

10.00 a 14.00 horas. SEMINARIO INTERNACIONAL ARTES Y EDUCACIÓN. En Centro GAM, Sala A1.

V) DESCUBRE SANTIAGO A MIL

11.00 horas. SESIÓN DE JUEGO E IMPROVISACION VOCAL (TALLER). En segundo piso mall Costanera Center a un costado de la pasarela. Inscripciones desde una hora y media antes en Boletería Teatral (Nivel 1, frente a Ripley).

19.00 horas. TOMÁS GONZÁLEZ Y BANDA (SESIONES ACÚSTICAS). En segundo piso mall Costanera Center a un costado de la pasarela. Inscripciones desde una hora y media antes en Boletería Teatral (Nivel 1, frente a Ripley).