Flaviana sorprendió a todos sus seguidores: optó por un drástico cambio de look

La bailarina del extinto grupo Axe Bahía, Flaviana Seeling, sorprendió a todos con un osado nuevo look.

Es así como dejó atrás su largo pelo largo y rubio y optó por un drástico cambio: se lo cortó y oscureció.

A través de su cuenta de Instagram publicó una foto con su nuevo look y el siguiente mensaje: “Quiero agradecer a mi amigo @marioromohairstudio por estar siempre atento a mis cambios de look. Estaba dudando de cortar el pelo corto, dudando en hacer una chasquilla… ¡y el resultado es que todos me felicitaron! ¡Se pasaron! Gracias”.

Si bien admitió que estaba asustada por el drástico cambio, quedó muy conforme con el resultado final.

¿Qué te parece?