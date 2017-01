Estas serían las nuevas parejas de Mayte Rodríguez y Tiago Correa tras su quiebre

El fin de la relación entre Mayte Rodríguez y Tiago Correa ha dado mucho de qué hablar en el mundo del espectáculo. Incluso Carolina Arregui salió a hacer declaraciones. Si bien no ha pasado demasiado tiempo, ya se especula con qué figuras del espectáculo – y otros no tanto – están retomando su vida amorosa la ex pareja de actores.

Entre los dichos que han tenido lugar, se habla de que se encontraron mensajes de otra mujer en el celular de Correa. Hoy el nombre más repetido es el de Carla Pinto, hija de Carlos Pinto.

Carla participó en un reality hace un tiempo, y se especula que ella es la chica con la que el actor habría tenido el determinante affaire. Por su parte, Pinto dice que no conoce por ningún motivo a Tiago y que todo es falso.

Por su parte, en Intrusos y otras fuentes se ha hablado de que Mayte Rodríguez estaría pasando las penas con Alexis Sánchez.

Ambos habrían tenido una cita en la Riviera Maya, ni más ni menos. Ya se sabe que Sánchez está soltero y que no tiene pudor en invitar a guapas actrices y jóvenes a sus viajes, para darse un gusto.

Por ahora son todo rumores, pero se repiten cada vez con más fuerza. ¿Qué crees tú?