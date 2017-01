El conflicto entre Charlie Sheen y Rihanna: El actor trató de “perra” a la cantante

Hace tres años atrás, Charlie Sheen y Rihanna tuvieron un conflicto en un restaurant. Todo comenzó cuando el actor llegó con su novia, la actriz porno, Brett Rossi, quien era fanática de la cantante. Como habían coincidido en el mismo lugar, Sheen le pidió a la intérprete de “Work” si por favor se podía conocer a su novia, la respuesta de Rihanna fue un rotundo “no”.

Ante esto, y muy decepcionado, Charlie Sheen llegó a descargarse por redes sociales y en esa oportunidad escribió: “Mala impresión que dejaste. Cumpleaños o no. Así que no somos lo suficientemente cool para tener una bendición de la princesa (o en este caso la idiota de la aldea) (…) fue un placer NO conocerte. Claramente no tenemos NADA en común cuando se trata por respetar a aquellos que llegaron antes de ti (…) Aquí un consejo de un veterano en este terreno: si no quieres ser molestada NO SALGAS DE CASA y esta es la prisión de la fama y si no te gusta, pues renuncia #amateur”.

Este año, el actor fue invitado al programa Watch What Happens Live with Andy Cohen, allí le consultaron por la cantante, a lo que Sheen respondió: “Esa perra, ella no tiene ni cortesía ni sentido común”.

Revisa el momento exacto: