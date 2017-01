Estas son las fotos falsas más viralizadas en Internet

No creas todo lo que ves en Internet”, siempre me dice mamá, y tiene mucha razón. Estas 15 fotos virales nos engañaron a todos haciéndonos creer que son reales, sin embargo, son más falsas que las peleas de los Power Rangers. Si caíste, no te sientas mal, miles de personas lo hicieron, lo que pasa es que Photoshop es muy engañoso.

1. El árbol de la vida

Difundieron la imagen diciendo que era un árbol místico de la India o de África, sin embargo, es un árbol falso en Animal Kingdom, en Disney World de Ohio, Florida.

2. Captura en el momento justo de un avión

Esta fotografía galardonada por Nikon es falsa, fue descubierta por los usuarios de las redes sociales; su autor, Yu Wei, se disculpó.

Así fue como lo hizo:

3. Ballena en un canal de Venecia

En realidad es una edición del fotógrafo Robert Jahns.

4. ¿Bebés a la venta?

Aunque esta historia ha circulado en Internet por años, las fotos no son de bebés a la venta por sus padres, pobres y desesperados. De hecho, son parte de una serie de postales que los padres solían hacer en el siglo pasado, eran humorísticas, aunque creemos que a los bebés no les daba risa.

5. Árboles púrpura en Escocia

Aunque Escocia es un lugar mágico, la realidad es que ninguno de esos árboles es púrpura, solo están editados con Photoshop.

6. El Monasterio de Buda en Taktsang

Antes de que gastes tu dinero en un viaje para encontrarte con tu yo interior en este magnífico templo, déjame decirte que es falso. Piénsalo, sería demasiado trabajo subir allí y cavar el templo en la roca sólida. Sin embargo, el lugar por sí solo -sin edición- es maravilloso.

7. El elefante más feliz de el mundo

No es un elefante sonriendo, bueno sí es, pero es una estatua que se encuentra en Disneylandia.

8. Frida Kahlo sostiene una pistola

El fotógrafo Robert Toren colocó la cabeza de la artista mexicana Frida Kahlo sobre el cuerpo de la música Donnette Thayer.

9. ¿Existe el león negro?

Lamentablemente no, solo editaron a un león blanco y lo convirtieron en negro.

10. ¿Es esta la mejor selfie del mundo?

Si fuera cierta realmente sería la selfie más genial de la historia. Puedes notar que el avión está sobrepuesto en una fotografía de bellas nubes.

11. ¿La superluna es más súper en Dubai?

Aunque Dubai es el lugar del lujo y las excentricidades, aún no pueden pagar para que la Luna sea más grande en su país, aunque la foto original es también sorprendente.

12. Los fotógrafos de NatGeo huyen de un oso

Vamos, nadie que esté huyendo de un depredador enorme puede hacer esas poses tan cómicas, lo que pasa es que el oso en realidad no estaba allí, es de una foto tomada aparte.

13. Sandía azul

Solo es un trozo de sandía editado en Photoshop por alguien que tiene mucha imaginación.

14. Escultura de un elefante sostiene una columna

Utilizaron el mismo truco que con la del Buda.

15. Marilyn y JF Kennedy dándose amor

Yo también caí con esta, aunque Marilyn y Kennedy sí tuvieron una historia romántica, se trata del trabajo de la fotógrafa Alison Jackson, quien utiliza dobles de personas famosas para crear fotos falsas.

Vía: Recreoviral