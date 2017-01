Difunden misteriosa fotografía de “Bill Clinton Desnudo” con una bella acompañante

¿Recuerdas el escándalo de Bill Clinton con Monica Lewinsky? Pues ahora volvieron a salir una fotografías que compromete al Ex Presidente Bill Clinton, aunque no es lo que imaginas…

La foto está en línea desde noviembre pasado, pero no fue hasta esta semana que se volvió viral, gracias a lo agitada que ha estado la política de EEUU, debido a la inminente toma de poder de Donald Trump, los supuestos reportes de Rusia y muchos otros casos.

La imagen es borrosa, y recuerda más bien a la recordada escena de la serie de televisión “The Good Wife”, donde uno de los protagonistas es fotografiado mientras una trabajadora sexual le da un masaje, lo que desata un conflicto político y marital.

Well that’s one less thing for Hillary to worry about.👵💦https://t.co/SdBPrsuuhg thx @UNILAD 📚’Private: Alison Jackson’ Out now! Link in bio!

