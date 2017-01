Esta fue la dura respuesta de Bella Hadid al ser consultada por el romance entre Selena Gómez y The Weeknd

Hace unas semanas se destapó el romance entre Selena Gómez y The Weeknd y no estuvo exento de polémica.

The Weeknd es el ex novio de la modelo, Bella Hadid, con quien duró 2 años. Es por eso que a la modelo le duele tanto el nuevo noviazgo de su ex, ya que sólo dos meses han transcurrido desde que se separaron.

“Ella (Bella) simplemente no entiende por qué Selena está mostrando su relación con The Weeknd. Lo mínimo que podría hacer es ser privada al respecto. Bella nunca jamás vio esto venir, y piensa que Selena debió llamar primero por cortesía, en lugar de besarse con él en público para que todo el mundo los viera. Ella también está sorprendida por lo fácil que The Weeknd siguió adelante. Apenas han pasado dos meses. Esto es muy doloroso”, señaló una fuente cercana a la modelo.

Los periodistas de farándula tampoco la han dejado olvidarse del asunto, ya que cada vez que la ven le preguntan por la nueva relación entre Selena y The Weeknd. Es por esto, que la última vez que se lo consultaron, la modelo decidió responder con un gesto: levantó el dedo del medio.

Y reafirmó su postura al publicar la misma foto en su cuenta de Instagram.

Según la misma fuente, Bella Hadid todavía ama a este personaje y le duele que él haya olvidado la relación tan rápido.