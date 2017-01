Historia viral: ‘El Brayan’ se fuga de la cárcel y presume su huída en Facebook

No, no es broma, de verdad que el Brayan se escapó de la cárcel y, no conforme con eso, se puso a subir fotos a su cuenta de Facebook (la cual ya fue suspendida) documentando su huída y, de paso, burlándose de las autoridades.

Él es Brayan Bremer Quintelo Mota

Fue el domingo 1 de enero cuando una riña entre presos de dos penales dejó 56 personas fallecidas y 144 reos que se fugaron: uno de ellos es el ya famoso Brayan.

¡Tenía que llamarse Brayan!

Este sujeto estaba preso por tráfico de drogas y en las fotos se muestra orgulloso de su gran “hazaña”, tan es así que no dudo en subir las selfies al Facebook. Sobra decir que este acto se ve como una burla a las autoridades, quienes aseguran que ya han recapturado a 30 de los 144 reos.

La publicación se hizo viral

En unos cuantos minutos, más de 20 mil personas ya conocían al Brayan…

Y no faltaron los memes

Mientras que a todos nosotros nos parece muy gracioso e irreal, las autoridades seguramente están buscando por cielo, mar y tierra al fugitivo más cínico del mundo.

¡Ni el mismísimo Chapo fue tan descarado!

