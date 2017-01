Indignada está la madre de “El Zafrada” por foto del pequeño sosteniendo un melón con vino

Indignada estaba la mamá de Victor Díaz, más conocido como “El Zafrada”, luego de que se difundiera una foto de él en redes sociales donde se le ve sosteniendo un melón con vino.

Todo comenzó cuando unos jóvenes se encontraban vacacionando en las cabañas de la familia del pequeño, por lo que le pidieron que por favor se saque una foto con ellos. Pero la foto incluía al pequeño sosteniendo el melón.

La madre de Victor, enfurecida, aclaró a La Cuarta que su hijo es menor de edad y no consume alcohol “esa niña engañó a mi hijo. El Víctor no toma, no fuma, no tiene ningún vicio y seguramente no imaginó todo el daño que hizo“.

Además, la madre agregó: “me ofreció todas las disculpas, porque fue una travesura de cabros chicos, pero yo no me quedé con eso y le pedí que hiciera la aclaración de la misma forma en que publicó las fotos (…) Pensamos en querellarnos por hacer pública una foto de un menor de edad sin el consentimiento de los padres”.

Ante la polémica, la joven que publicó la imagen pidió disculpas a través de Instagram: