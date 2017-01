Jaime Dornan confesó en qué es igual a Christian Grey

Jamie Dornan siempre ha intentado mantener su personalidad al margen de su personaje en Cincuenta sombras de Grey, Christian Grey, el millonario que con sus fantasías sexuales puso a las chicas del mundo a suspirar. Pero por primera vez el actor confesó algo en lo quese parece a su personaje.

“Era algo que no había experimentado nunca antes, jamás había visto ningún acto de sadomasoquismo, en ninguna de sus formas, no era un mundo que me interesara… No es lo mío, digamos”, dijo Dornan en una entrevista a GQ Australia acerca del proceso de preparación para convertirse en el señor Grey.

“Siempre he sido muy abierto de mente y liberal, nunca he juzgado las preferencias sexuales de otros”, aseguró Dornan.