Ariana Grande se halagó a sí misma en un soberbio post y sus seguidores NO tuvieron piedad

Existe la confianza en uno mismo y también existe Ariana Grande. Es que la cantante de “Dangerous Woman” tomó Instagram para subir una foto propia, bajo unos comentarios muy, muy lindos para sí misma.

En la foto, ella posaba sonriendo en la calle, tiernamente. Sus seguidores no se tomaron bien su comentario y le lanzaron duros comentarios:

“Suerte con el mundo real”, comentó uno. Otro siguió la catarata de comentarios que la acusaban de arrogante: “Y también eres humilde”. Y sino mira los memes:

Yes Ariana Grande is the hardest working 23 year old on earth not the ones struggling making 60¢ a day trying to provide for their families pic.twitter.com/5B08kx2Lzn

— miss tammy (@onefishtwobitch) 14 de enero de 2017