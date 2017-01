Esta joven dejó en evidencia las ridículas tallas de H&M con esta imagen (+Fotos)

¡Las tallas deben ser universales!.

Esta imagen de una joven probándose unos vaqueros de ‘H&M’ ha provocado la indignación de las redes sociales… ¿Cuántas veces, seguros de nuestra talla, se la hemos pedido a la dependienta de la tienda de ropa y ya en el probador, o peor aún en casa, hemos visto que no nos entraba ni con cinco kilos menos?.

Las marcas de ropa no se ponen de acuerdo con el temita de las tallas, y lo que en una es una 40, en la otra puede ser una 44.

Echa un vistazo:

Una joven británica que salió a comprar algo de ropa…

En un centro comercial de Leeds, la joven Ruth Clements, entró a un H&M y se probó un par de pantalones en el tamaño de Reino Unido 16, que corresponde a una 44, pero le fue imposible abrocharse los pantalones.

Indignada la joven escribió este post en su cuenta de Facebook:

“Estimado H & M,

He estado ojeando su ropa en la tienda en Leeds y he descubierto un par de pantalones vaqueros. Eran de la talla 16. En realidad me pongo un 14 (raramente también un 16 en los pantalones), así que pensé voy a probármelos. No salió bien.

Como usted sabrá, la talla 16 es la talla más grande que tenéis (a parte del departamento de talla especial).

No soy gorda (no es que debe desempeñar un papel), y aunque mido de 1,80 metros de altura, mi peso es normal. Es debido a mi tamaño, que se me hace muy complicado encontrar ropa que me siente bien, ¿por qué los vaqueros no son de una talla real? Soy demasiado gorda para su ropa normal? ¿Debo aceptar que no puedo comprarme ropa moderna y actual por esto?”.

Y la respuesta de H&M fue esta:

“Hola Ruth , Gracias por su colaboración. Siento mucho lo de su experiencia en nuestra tienda. Siempre queremos que nuestros clientes se sientan cómodos con nosotros. En H & M hacemos ropa para todas nuestras tiendas en todo el mundo, por lo que el tamaño puede variar dependiendo del estilo, corte y material. Agradecemos cualquier crítica de usted y de cualquier otro cliente”.

¡El mensaje de la joven ya cuenta con más de 80.000 me gusta!.