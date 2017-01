OTAN, refugiados y BMW: Dardos van y vienen entre Trump y la Unión Europea

Las máximas autoridades políticas de Europa han dado respuestas elegantes pero cortantes a Donald Trump, luego de que el presidente electo de Estados Unidos, entre una serie de otros comentarios, pusiera en duda su compromiso con la OTAN y diera a entender que no apoyaría la cohesión de la Unión Europea, una vez que comience su mandato el 20 de enero.

En el medio The Times de Londres, Trump se quejó de que la OTAN se había vuelto “obsoleta”, porque “no se había preocupado del terror”, y sugirió que otros países europeos seguirían los pasos del Reino Unido y dejarían el bloque. El comentario sobre la OTAN no sólo molestó a los líderes de la UE, si no que más tarde fue celebrado por el vocero del gobierno ruso, Dmitri Peskov.

