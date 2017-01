Feroz amenaza a su club: “Si no me venden, me romperé los cruzados a mí mismo”

No hay acuerdo en este caso y ya se llegó a niveles de amenaza. La relación entre Dimitri Payet y West Ham está completamente quebrada, después de las últimas declaraciones del francés que pretende ser vendido con urgencia al Olympique de Marsella. “Si no me venden, me romperé los cruzados a mí mismo”, disparó.

El volante ofensivo de 29 años fue titular en casi todos los partidos de los Hammers esta temporada, aunque no formó parte de la última convocatoria en el compromiso por la Premier League ante el Crystal Palace después de declararse en rebeldía.