Se va un histórico: Louis Van Gaal, el técnico holandés anunció su retiro

Un drama familiar lo aleja definitivamente de los banquillos. Louis Van Gaal se retira. El exentrenador del Barça, el Manchester United y la selección de Holanda, entre otros, ha terminado su carrera de entrenador tras una tragedia familiar, según informaron los medios holandeses este martes.

El técnico holandés, de 65 años, se encuentra sin trabajo desde que el Manchester United lo despidiera en mayo del año pasado, pero ha rechazado una oferta lucrativa de China.

“Podría haber ido allí (China), pero todavía estoy aquí”, dijo Van Gaal a ‘De Telegraaf’. “Han sucedido tantas cosas en mi familia que me he visto obligado a mirar las cosas de manera diferente.”

La muerte repentina de su yerno ha sido el catalizador de su retirada, según dijo. “Había dicho, después de dejar el Manchester United, que pararía, luego cambié de idea y pensé en un año sabático. Pero ahora creo que no volveré a entrenar”.

Cuando se le preguntó si no le quedaban ambiciones que cumplir, Van Gaal dijo: “No, en realidad no. Tengo todo en mi vida. Me resulta aburrido mencionarlo todo, pero mira los países donde he trabajado y el nivel de los clubs que he entrenado. No me falta nada”.

“Realmente -añade- quería acabar después del Mundial de Brasil del 2014, pero luego surgió la oportunidad de Inglaterra, y ese es un país fantástico para entrenar y que ahora también está en mi currículum”.

Van Gaal indicó que ganar la FA Cup del año pasado, con el telón de fondo de la caída inminente, fue el mayor logro de su carrera. “Estaba frente al pelotón de fusilamiento en los últimos seis meses, mi cabeza estaba en la guillotina, puesta allí por los medios de comunicación ingleses. Entonces en esas circunstancias es cuando debes intentar mantener tu visión y liderar a los jugadores del Manchester United”.

Debutó como entrenador en el Ajax (1991-1997) y le siguieron sus tres temporadas en el Barça, de 1997 al 2000, donde conquistó además de dos Ligas, una Copa y una Supercopa de España.

Su llegada al Camp Nou estuvo acompañada de numerosos compatriotas que dejaron el sello holandés en el Barça, como Michael Reiziger, Winston Bogarde, Rudd Hesp, Patrick Kluivert, Phillip Cocu, Boudewijn Zenden y los de Boer (Frank y Ronald), etapa que compartieron con jugadores como Pep Guardiola, Rivaldo, Luis Figo o el mismo Luis Enrique.

Fue el responsable de hacer debutar a mitos del Barcelona como Xavi Hernández y Carles Puyol, en unos años en los que se caracterizó por su singular carácter, pronunciando frases que han quedado en el imaginario colectivo de los ‘culés’: “Tu eres muy malo. Siempre negativo, nunca positivo”, dirigiéndose a la prensa del Camp Nou.

Tras terminar la temporada sin títulos, Van Gaal dimitió en mayo de 2000, poniendo fin a la era del presidente Núñez. “Amigos de la prensa, yo me voy. Felicidades”, dijo el día de su despedida.

Como futbolista militó en el filial del Ajax, creció en el Royal Antwerp belga, se consolidó en el Sparta Rotterdam y finalmente se retiró en 1987 en el AZ Alkmaar, sin poder debutar ni en la selección ni en su querido equipo, el Ajax, equipo donde entonces triunfaban los dos ‘Johans’: Cruyff y Neeskens. Sin embargo, su magnetismo lo desarrolló como entrenador, teniendo la oportunidad de volver al Ajax 15 años después de dejar este club.

“Hemos fichado a Van Gaal porque nos gustan las personas arrogantes. El Ajax es también un poco así”, comentó Ton Harmsen, el entonces presidente del club, a la llegada de Van Gaal como asistente técnico y coordinador de la cantera.

Nada impidió que Van Gaal llegara a técnico del primer equipo, tras la marcha del entrenador Leo Beenhakker al banquillo del Real Madrid, confianza que Van Gaal agradeció de la siguiente manera: “Felicidades, habéis fichado al mejor técnico del mundo”.

El peculiar técnico consiguió once títulos en su etapa en el Ajax, promocionando especialmente los jóvenes de la cantera, como Clarence Seedorf, a quien hizo debutar y acabó jugando en el Real Madrid y siendo un ídolo en el AC Milán.

Antes de dejar su país para dirigirse al Camp Nou, Van Gaal recibió una emocionante despedida e incluso le dedicaron una canción, “Number One” (“Número Uno”), que ambientó su consolidación como leyenda holandesa.

Tras su primera etapa en el Barça donde consiguió cuatro títulos, Van Gaal dirigió la selección holandesa durante dos años, y en 2002 volvió al Barcelona de Gaspart sin poder acabar la temporada, cesado por los malos resultados. Más tarde dirigió al Ajax (2004), al AZ Alkmaar (2005-2009), al Bayern (2009-2011), Holanda de nuevo (2012-2014) – con la que consiguió el tercer puesto en el Mundial de Brasil – y el Manchester United, desde 2014 hasta el pasado verano.