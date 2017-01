Antes y ahora: Jennifer Warner muestra su nueva figura en las redes sociales

Jennifer Warner ha tenido un notorio cambio físico. En total son 5 kilos de los que se deshizo la animadora y el resto han sido trabajos físicos para tonificar la figura.

Ahora utilizando su cuenta de Instagram, la animadora decidió mostrar su notorio antes y después a sus seguidores.

“Hubo un tiempo de pena y desilusión, esos meses tristes en que el comer era un refugio. Hoy meditar, entrenar y vivir la vida de manera positiva me ha llevado a cumplir en 5 meses un objetivo que nunca imagine! Me amo! Me siento resuelta y quiero compartir mi experiencia con todas ustedes! Mujeres mías! Luchen y que nadie las frene jamás! Las adoro!” escribió la animadora en su red social.