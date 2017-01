Chile: Académicos y científicos establecen las claves para el futuro Ministerio de Ciencia y Tecnología

Representantes de las ciencias, la política y la academia asistieron al Palacio de la Moneda para ser parte de la firma del proyecto de ley para crear una institucionalidad científica para impulsar el desarrollo del país, el que fue suscrito por la presidenta Michel Bachelet y los ministros de hacienda, Rodrigo Valdés; de Secretaría General de la Presidencia, Nicolás Eyzaguirre; de Educación, Adriana Delpiano; y de Economía, Fomento y Turismo, Luis Felipe Céspedes.

La iniciativa incluye la creación de la Agencia de Investigación y Desarrollo como servicio ejecutor de políticas; el Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación como un ente permanente, y un comité interministerial, que articule y ofrezca una mirada estratégica al Sistema Nacional de Innovación, informa un comunicado de la Universidad de Chile.

En la ceremonia también participaron representantes del mundo científico y académico, entre ellos, el Rector de la U. de Chile, Ennio Vivaldi; el vicerrector de Investigación y Desarrollo de la misma Casa de Estudios, Flavio Salazar, y la vicerrectora de Asuntos Académicos, Rosa Devés; entre otros investigadores.

“Este proyecto es la confirmación de un paso imprescindible para el futuro de Chile: estamos poniendo el conocimiento, la innovación, las múltiples ciencias y humanidades en el centro de un nuevo énfasis para abordar nuestro desarrollo”, expresó Bachelet en su discurso. “Queremos que este ministerio contribuya a crear las bases de una sociedad que se piensa, pero no con los códigos y marcos del siglo XX, sino que plenamente inserto en el nuevo milenio”, señaló la mandataria.

Mario Hamuy, presidente de la Comisión Nacional de Ciencia y Tecnología (Conicyt), académico de la U. de Chile y Premio Nacional de Ciencias Exactas 2015, explicó que “esta institucionalidad lo que hace es crear los espacios para que se pueda generar política de ciencia y tecnología de largo plazo, como una estrategia que mire más allá de los cuatro años de gobierno de modo que éstas sean coherentes a lo largo del tiempo”.

Desarrollo impulsado por la ciencia

Los integrantes de la Comisión Presidencial Ciencia para el Desarrollo trabajaron durante cuatro meses y entregaron un informe a la Presidenta Bachelet con 26 medidas. En este trabajo participaron destacados científicos nacionales, entre ellos, ocho académicos de la U. de Chile y cuatro Premios Nacionales.

Fueron parte de esta instancia el director del Programa Académico de Bachillerato y presidente del Consejo de Sociedades Científicas de Chile, Jorge Babul; el Premio Nacional de Ciencias Aplicadas y Tecnológicas 2004 y Profesor Titular de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas, Juan Asenjo; el actual director de la Universidad de O’higgins, Rafael Correa; la Premio Nacional de Ciencias Naturales 2006 y presidenta del Consejo de Evaluación, María Cecilia Hidalgo; la Premio Nacional de Ciencias 2010, Mary Kalin; el Premio Nacional de Ciencias 1993, Servet Martínez, el ex rector Víctor Pérez y el director del Instituto de Neurociencia Biomédica, Andrés Couve.

Como explicó Andrés Couve, uno de los ejes del trabajo de esta comisión fue establecer que “esto no era ciencia para los científicos, tampoco para el crecimiento, sino que para el desarrollo, y por lo tanto pusimos como énfasis que esto se trataba del bienestar futuro de los chilenos”, con una “visión más amplia e integral”.

Couve planteó, sin embargo, que el proyecto no ha puesto énfasis en el área de la innovación. Este es “un proyecto de ministerio que es ágil, moderno, que concentra la ciencia y tecnología, pero que no incorpora en gran medida a la innovación, que es algo que la comisión si planteó”. Para María Cecilia Hidalgo, este punto fue una “recomendación mayoritaria, por lo que fue sorprendente que no la consideraran”.

Respecto al trabajo interinstitucional en esta materia, la profesora Mary Kalin destacó que “lo que hace el ministerio es realmente incluir esta mirada de que la ciencia es lo que el país necesita”, agregando que con esta iniciativa “va a haber más oportunidades de unir los intereses de distintos ministerios, que no es una tarea fácil”.

Otro de los puntos abordados por la académica es la necesidad de aumentar los recursos para ciencia y tecnología, pudiendo subir “a 1 por ciento del PIB en el corto plazo”, entendiendo que este porcentaje “se va a repartir entre distintos tipos de ciencia, no sólo ciencia básica”.

En esa línea, Couve expresó que “el ministerio no es el fin, es un medio para. No es el objetivo, está mucho más allá y para eso se necesitan recursos y el ministerio lo que va a permitir es poner un orden a cómo se van a invertir estos recursos en el largo plazo. Este ministerio tiene que permitir que invirtamos más y mejor en ciencia”.

El rol crucial de las universidades

El vicerrector Flavio Salazar, destacó “que las universidades hoy día son las responsables de más del 90 por ciento de la investigación científica”, y gran parte de la innovación se desarrolla en ese ámbito, por lo que los académicos esperan seguir cumpliendo un importante rol “en el diseño y en el pensamiento estratégico de lo que significa las políticas de ciencia y tecnología”, con el respaldo de una nueva institucionalidad legal.

“En todo esto falta el fortalecimiento de la ciencia en las universidades”, opinó el profesor Jorge Babul: “¿Podemos nosotros sin fortalecer las universidades convertir a la ciencia en un pilar fundamental del desarrollo?. Yo creo que no”, advirtió el académico, destacando la importancia de dar un nuevo impulso a la investigación en las universidades estatales regionales.

Otro punto importante es la necesidad de que los investigadores formados en el extranjero, gracias al programa de Becas Chile, sean reincorporados a la investigación local. La profesora Hidalgo señaló que”si nos comparamos con los países desarrollados, tenemos un décimo de los científicos que deberíamos tener. Somos una comunidad muy pequeña, pero lo estamos haciendo muy bien y una forma obvia de resolver esto es reincorporar en Chile a toda la gente que fue enviada afuera, a los mejores centros del mundo. Necesitamos un programa de reinserción para resolver los problemas que tenemos como país”.

Las palabras del profesor Juan Asenjo resumen la motivación y el objetivo del futuro ministerio: “La única forma que tiene Chile de pasar a ser un país desarrollado, es invirtiendo más en ciencia y tecnología e innovación. No podemos seguir exportando piedras, tenemos que exportar inteligencia y esto es la forma de hacerlo”.