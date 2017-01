Fabián Orellana es despedido de Celta y destroza a Berizzo antes de su partida

Es un escándalo que recién comienza. Pasan las horas y la polémica por la decisión de Eduardo Berizzo de marginar a Fabián Orellana del Celta de Vigo continúa.

El delantero chileno Fabián Orellana no volverá a vestir la camiseta de Celta de Vigo mientras Eduardo Berizzo continúe en la banca del club. Así lo aseguró el propio entrenador argentino este martes en conferencia de prensa, antes del partido del miércoles frente a Real Madrid por la Copa del Rey.

“Decidí apartar a Orellana por una falta de respeto. Mi decisión es firme, por una falta inaceptable, y se lo comuniqué al club, que está de acuerdo. Conmigo no pertenece más al equipo”, aseguró el “Toto”.

El estratega detalló además que cuenta con el apoyo del vestuario, sin querer profundizar acerca del motivo que le llevó a tomar esta decisión.

“Una cosa es la disciplina y otra la falta de respeto. No ha pedido disculpas ni hacía falta. Le he comunicado mi decisión y se acabó el tema”, agregó.

El chileno ha quedado fuera de las últimas dos convocatorias del Celta y desde el lunes está apartado de la plantilla, situación que el DT cree “no va a afectar al equipo para el partido de mañana”.

Según trascendidos, Orellana recibió varias ofertas para emigrar del Celta. No pocas estaban dispuestas a cancelar la cláusula de salida que bordeaba los 10 millones de euros. Celta rechazó dichas ofertas -una de ellas del Valencia- buscando mantener el plantel casi intacto para la Europa League. Solo vendió a Nolito. Orellana tenía contrato vigente con el Celta hasta junio de 2019 y el club lo quiso respetar.

Esa situación incomodó a Orellana, quien se plantó en una postura de rebeldía con los directivos. El chileno vivió un semestre agraz, apenas jugó nueve partidos de los 28 entre Liga de Europa, Copa del Rey y Liga BBVA. Sufrió varias lesiones, no tuvo continuidad.

Ayer lunes se vivió el episodio terminal, el más tenso con el entrenador. Frente a otros, Orellana le reprochó ni siquiera ser citado en los últimos duelos. En medio del diálogo le recordó un episodio personal, nada relacionado con lo que se estaba hablando. Berizzo le pidió que se disculpara, cosa a la que Orellana se negó. Hasta ahí llegó todo. Testigos aseguran que le planteó inmediatamente que buscara un club donde ir porque con él no jugaría más.

Hoy, el delantero chileno salió a enfrentar la polémica. “Ya he reconocido que cometí un error, pero de algo muy pequeño se generó algo muy grande. No es el primer problema que pasó en el equipo y comparando con lo que ha pasado anteriormente no es nada. Dice que le falté el respeto a él y al equipo, y no es algo colectivo. Fue algo personal entre él y yo y que él traspasó al lado profesional”, señaló Orellana en entrevista con Emol.

Pero no se quedó ahí y disparó contra el ex DT de O’Higgins: “Como el entrenador no entró en detalles, tampoco quiero entrar en detalles de lo que pasó. Sí tengo que decir que para mí Berizzo fue una persona muy desleal conmigo…”.

“No es la manera que debo salir de Celta… Claro que me duele, porque cuando llegué lo hice con mucha ilusión. La gente me quiere mucho, es muy respetuosa, y le tomé un gran cariño a la ciudad. Es una linda afición. Y si me tengo que ir, me iré triste por dejar al equipo y la ciudad”, confesó.

“Debo ser agradecido y reconocer que el club me ha entregado mucho, pero que de un día para otro se tome una determinación así, no. Yo supe hace dos o tres días… No me esperaba esta situación, para nada. Me tomó totalmente de sorpresa”, agregó.

Pero el tema no terminó allí. Ahora, la prensa española destaca la defensa que hizo la esposa del jugador, Natalia Molina, a través de Instagram en el que acusa que se intenta “ensuciar” la imagen del jugador “diciendo que tuvo una falta de respeto inaceptable, alimentando todo tipo de especulaciones”.

En el texto, Molina apunta indirectamente a Berizzo, sosteniendo que “esperé siempre que mi marido saliese de este club como realmente merecía y no ensuciado por la misma persona que hace un mes atrás le decía que era su jugador más importante y en el único que confiaba”.

Por otra parte, el Faro de Vigo describe que durante la presente jornada que estuvo marcada por la polémica, Orellana dejó las instalaciones del club “sonriente y haciendo el signo de victoria”.

En tanto El Desmarque describe de la misma situación: “Fabián Orellana no se le ve muy afectado por todo lo que está pasando, por lo menos eso es lo que demuestra la imagen que ha publicado TVG en la que se ve al chileno abandonando las instalaciones de A Madroa sonriendo y haciendo el gesto de la victoria”.

El próximo destino de Orellana sería el Valencia, según medios españoles.