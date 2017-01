Pilar Jarpa se sometió a una serie de cirugías: Así luce ahora

Pilar Jarpa reveló que se hizo una serie de cirugías, ya que se sentía insegura. La modelo se quitó unos implantes de 200 cc que se había puesto hace 15 años atrás, se levantó los senos, se hizo una mini abdominoplastía, una liposucción y se quitó 20 lunares del rostro.

Jarpa reveló a LUN que esta feliz de “haberse eliminado esa guatita que me quedó tras 4 cesáreas. No había como sacarla y eso que yo siempre he ido al gimnasio”.

Además, agregó “Me siento renovada, más segura. Antes no estaba cómoda con mi cuerpo y me venían inseguridades. Ahora camino con más confianza”.

