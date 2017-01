(+Fotos Hot) Tiene 22 años y es la sensual doble de Angelina Jolie

Las estrellas del cine normalmente no hacen todas las escenas de las películas en las que trabajan, sino que dejan las de acción y aquellas en las que puedan correr algún peligro a los dobles. El parecido físico suele ser un factor importante para que no se note la diferencia, y hay personas que sin ser dobles tienen un parecido tan extremo con los actores que no han dejado indiferente a nadie.

Mara Teigen es una modelo de 22 años de Las Vegas con más de 725.000 seguidores en Instagram que ha llamado la atención no solo por su belleza, sino también por su parecido con la actriz estadounidense Angelina Jolie.

Empezó su carrera en el modelaje en 2013. Mar ha participado en campañas de Milani Cosmetics, ha modelado para diseñadores como Michael Costello y ha aparecido en Sports Illustrated. Su belleza y sensualidad es comparada con la de la ex de Brad Pitt.