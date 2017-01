Las exigencias que tiene Kendall Jenner en su camarín: No son las que pensarías

Es sabido que son muchas las celebridades que tienen descabelladas exigencias en sus camarinos. Es muy común escuchar que piden sábanas específicas, ciertas aguas, comidas rebuscadas y privacidad.

Y si bien uno podría pensar que personajes como Kendall Jenner, podrían ser de lo más exigentes, lo cierto es que la modelo tiene gustos bastante sencillos, en sus propias palabras “Sé que hay personas que piden cosas muy locas, pero no es mi estilo. Soy muy sencilla”. Y agrega: “Tengo muy bajo el nivel de azúcar en sangre así que lo que necesito son cosas que me activen y me den mucha energía”.

Según recogió el portal Los40, las exigencias de Jenner son las siguientes:

#1. Guacamole

#2. Mantequilla de cacahuete de la firma Justin’s

#3. Chips de patata o de remolacha

#4. Hummus, y no es la única en la familia que se ha enamorado de esta creación proveniente de Oriente Medio.

#5. Zanahorias

#6. Barritas de chocolate de la marca Twix. De esas que, la gran mayoría, hemos comido en alguna ocasión.

Uno podría pensar que una persona como ella tendería a pedir cosas mucho mas extravagantes, pero lo cierto es que no es así.