Teno: El “error” que hizo perder $27 millones al Estado en un proyecto mal formulado

Estancado se encuentra uno de los proyectos de “regeneración urbana” que el Ministerio de Vivienda prometió concretar hace aproximadamente seis años en Teno, comuna de la Provincia de Curicó, en la Región del Maule.

Casi mil millones de pesos fueron destinados a la construcción de un paseo contiguo a la línea férrea de la ciudad, con paraderos, ciclovías, gimnasios al aire libre, juegos infantiles e iluminación. Del total de los fondos se gastaron solo $27 millones, literalmente botados al tacho de la basura, ya que el diseño elaborado por una consultora privada incluyó espacios que no son de uso público, basándose en un certificado emitido por la Ilustre Municipalidad de Teno con datos erróneos.

Hasta el momento no se abre sumario contra los funcionarios responsables de supervisar el avance de las obras, ni tampoco al interior del municipio gestionado por la alcaldesa UDI Sandra Valenzuela, quien fue reelecta para un tercer período en los comicios de octubre de 2016.

Invocando la Ley de Transparencia, El Ciudadano tuvo acceso a oficios y correos electrónicos que dan cuenta de la serie de tropiezos e información contradictoria de los servicios involucrados en la habilitación del llamado “Parque Lautaro”, adyacente a la avenida del mismo nombre.

En respuesta a nuestra consulta sobre “irregularidades detectadas” en el curso del proyecto, el Seremi de Vivienda del Maule, Rodrigo Sepúlveda (DC), contestó el 6 de enero de 2017 que éstas existieron “durante el proceso de Diseño de la Etapa 3, la cual correspondió a ejecución del SERVIU”, y estuvieron relacionadas con “la certificación por parte del DOM (Director de Obras Municipales de Teno) de líneas oficiales para el proyecto que comenzó a desarrollar la Seremi MINVU, en donde se consideró franja de terreno privado como faja de Bien Nacional de Uso Público (BNUP)”.

El origen del problema es el documento Nº 171, de fecha 24 de marzo de 2011, extendido en la etapa de formulación del proyecto por Sergio Espinoza Coya, director de Obras de Teno. El arquitecto señaló entonces que: “El área a intervenir donde se construirá el proyecto ‘Parque Lautaro’, que está siendo ejecutado en el marco del estudio del Plan de Regeneración Urbano de Teno, ubicado en la Av. Lautaro entre las Avenidas Bellavista y Comalle en Teno urbano, es un bien nacional de uso público”.

La información aportada inicialmente por el municipio no calza con la realidad. Una parte del terreno a ocupar – entre tres y cuatro metros en dirección a la calle, desde la cerca de la línea del tren – corresponde a una propiedad de Invia, filial de la Empresa de Ferrocarriles del Estado (EFE), situación que debió motivar un diseño más estrecho.

El error fue advertido dos años más tarde, cuando la consultora Valeria Vásquez Valdivia, adjudicataria de la elaboración del bosquejo del Parque Lautaro – mediante Licitación Pública ID 691-21-LP11 -, ya había recibido un pago de $26.908.906 del Seremi de Vivienda del Maule, según consta en el documento que dejó sin efecto el contrato de prestación de servicios de la profesional de Santiago, el 19 de agosto de 2013.

Este medio accedió a un correo electrónico del 25 de octubre de ese año, enviado por la Secretaría Comunal de Planificación y Coordinación (Secplac) de Teno al Ministerio, en que solicita “orientación sobre una eventualidad” relacionada con el Parque.

La funcionaria Patricia Godoy indica allí que su alcaldesa y el director de Obras se reunieron con EFE para conseguir el traspaso de terrenos a la entidad, en miras a la construcción de una pasarela peatonal que conectase a la Avenida Lautaro con la Población Don Matías – ubicada al otro lado de la línea del tren -, y que en la oportunidad se les informó que una porción del parque estaba en terrenos de Ferrocarriles.

Lo que echó abajo el certificado emitido en 2011 por el director de obras, Sergio Espinoza, fue la copia del título de dominio inscrita a fojas 2.821, Nº 1848, del Registro de Propiedad del año 1989, que validaba la posición de EFE.

Casi dos meses después, el 17 de diciembre, la Municipalidad de Teno, el Seremi de Vivienda del Maule, el Serviu y EFE se reunieron para solucionar el obstáculo de diferencia en la dimensión del ancho del paseo. EFE propuso una oferta, pero su aceptación por parte del municipio “no se lleva a cabo, ya que la empresa entregaría un comodato condicionado, lo que no permite al Estado generar inversión sobre aquel terreno”, informó en un oficio de septiembre de 2014 el director del Serviu Maule, Omar Gutiérrez, al seremi Rodrigo Sepúlveda.

El Ciudadano – también por Ley de Transparencia – requirió al municipio de Teno la entrega de toda la información que hubiere sido traspasada por dicha entidad al Ministerio de Vivienda en el marco del proyecto Parque Lautaro. Si bien el servicio adjuntó comunicaciones entre ambos, omitió proveer copia del cuestionado certificado que emitió su director de obras en 2011. En la respuesta, elaborada por la abogada Lorena González Herrera y firmada por la alcaldesa Sandra Valenzuela, la municipalidad contradice lo dicho por el Seremi del Minvu sobre el origen del error de las líneas oficiales.

“En relación a la consulta si el Municipio tiene conocimiento de que se haya denunciado o exista la entrega de información falsa sobre el terreno a dicha cartera, se señala que no existe información al respecto, vale decir, no existe información falsa que se haya entregado por parte de este Municipio al Ministerio de Vivienda y Urbanismo respecto de los terrenos donde se emplazaría el proyecto de ‘Habilitación Paseo Lautaro'”, contestó la administración de Valenzuela.

En el mismo documento se agregó que “no existen rendiciones de cuenta enviadas a Contraloría sobre la materia, ni comunicaciones a Minvu relacionadas a rendiciones de cuenta. Tampoco existe algún sumario administrativo que se haya instruido por eventuales irregularidades vinculadas al proyecto en comento por parte de este Municipio”.

No conforme con esta versión, El Ciudadano ubicó al director de Obras municipal, Sergio Espinoza, y lo entrevistó. Según el arquitecto, la equivocación no la cometió él, sino Ferrocarriles del Estado.

“Es un certificado que se solicitó para postular el proyecto, si acaso la faja de la Avenida Lautaro era un Bien Nacional de Uso Público, y yo te digo que sí. Lo dije aquella vez y lo digo hoy. Nosotros fuimos y verificamos que era una faja de uso público. Yo como director de Obras certifico el ancho que tiene, que está dado por el deslinde que estableció Ferrocarriles del Estado. Entonces si uno va, verifica que está cerrado con un cierre metálico, de buena calidad, nosotros certificamos que el resto de lo que queda ahí es faja de uso público. No podíamos saber que el deslinde no es ahí, sino tres metros más hacia el poniente. ¿Por qué Ferrocarriles no cerró donde correspondía? Porque nos lleva a un engaño”, sostuvo Espinoza, quien aceptó registrar la conversación en audio.

-¿Usted estima que fue suficiente con esa verificación visual, sin revisar las escrituras públicas?

“Es suficiente, porque nosotros no vamos a emitir certificados de sitios que no son bien de uso público. Yo creo que el error cometido no es nuestro, no es municipal. Es error de Ferrocarriles. Si ellos tienen una propiedad y la tienen mal cerrada, no es un problema de nosotros, es un error de ellos… El proyecto sigue siendo viable.”

-Pero el trabajo de diseño que se hizo, no sirve.

“Al tener un ancho menor… si está diseñado el proyecto con un ancho actual, es lógico que habría que readecuar el diseño, no hay alternativa. Me imagino que en parte de esa faja deben haber algunos tipos de obras importantes que se iban a ejecutar, y que al no tener el terreno no se podrían ejecutar. Yo creo que se puede aprovechar parte de eso. A mi modo de ver no es perdido.”

Según lo informado por el Serviu Maule, el proyecto se encuentra – desde el año 2014 – en “etapa de reformulación del diseño, a cargo de la Unidad de Proyectos Urbanos” de ese órgano. Al cierre de esta edición fue imposible tomar contacto telefónico con el Seremi de Vivienda, Rodrigo Sepúlveda, para conocer detalles sobre el estado de la reformulación, que implicaría pagar nuevamente a otra empresa consultora.

Matías Rojas

El Ciudadano