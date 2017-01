Mira cómo lucen hoy las hijas de Miranda Priesley a más de 10 años del estreno de “El diablo se viste a la moda”

“El Diablo se viste a la Moda” fue una película que se estrenó en el año 2006 y que hasta el día de hoy sigue siendo muy popular entre el público.

La historia narra la historia de una periodista que trabaja para una revista de modas. Anne Hathaway y Meryl Streep son las protagonistas de la cinta, en donde Meryl interpreta a “Miranda”, la jefa de Hathaway, la cual tiene a dos consentidas hijas gemelas.

Estas dos pequeñas, que en ese entonces tenían 13 años, fueron interpretadas por Suzanne y Colleen Dengel. Y a pesar del éxito que tuvo la película, estas dos chicas desaparecieron de las pantallas. Sólo tuvieron algunas apariciones en películas como “Dark Horses” y “+1”.

Colleen trató de seguir en el mundo del cine, pero participó en películas de baja popularidad, en tanto Suzanne se retiró completamente.

Hoy en día, ambas comparten un departamento en Los Ángeles, luego de haber terminado sus estudios en Fashion Institute of Technology. “Siempre hemos sido cercanas. Fuimos compañeras de cuarto desde la universidad. Se siente como un paso natural conseguir un departamento juntas”, señaló Colleen hace algunos años a The New York Times.

Mira cómo lucen estas gemelas a más de 10 años de su aparición en la pantalla grande:

Antes:

Ahora: