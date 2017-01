El insólito escándalo detrás del descubrimiento de una misteriosa ciudad medieval desaparecida

La BBC llegó a la zona para producir un programa de radio, The Boy who Bought a Field (El chico que compró un campo); el año pasado, Wilson también fue estrella en la serie televisiva Digging for Britain (Excavando por Bretaña) y está en conversaciones para crear una serie dedicada exclusivamente a Trellech, que se haría a la vez que se construiría un centro de turismo en el lugar.