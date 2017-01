Organizaciones de consumidores buscan indemnización a ciudadanía por colusión de papeleras

Desde hace un año que las organizaciones Conadecus (Corporación Nacional de Consumidores y Usuarios) y Odecu (Organización de Consumidores y Usuarios de Chile), han participado en una mesa de mediación implementada por el Sernac con la papelera CMPC, que reconoció colusión con la empresa SCA durante los años 2002 y 2011, subiendo el precio del papel tissue o papel higiénico, como se le conoce popularmente.

Esta mesa busca lograr una indemnización a los ciudadanos por todos los años en que las empresas estuvieron coludidas, lo que según cálculos de economistas de Conadecus, bordea los 500 millones de dólares.

Ayer martes la mesa se reunió por penúltima vez sin lograr acuerdo. Hernán Calderón, director de Conadecus, expresó que los montos negociados no pueden ser revelados hasta que exista una resolución, ya que son confidenciales, pero señala que buscan una compensación monetaria y que no es necesario ser parte de la organización para ser beneficiado si logran ganar.

“La alternativa que mejor recepción ha tenido, es que el monto que acordemos se le pague a todos los chilenos mayores de 18 años, ya que todos hemos sido afectados con esta colusión. Nos gustaría que quizás ese dinero fuera para personas de menos recursos, pero es difícil lograrlo, además que los de clase media, incluso jefes de esas mismas empresas fueron afectados con estos precios”, declaró Calderón.

Este jueves a las 15:30 horas, tendrán la última mesa de mediación, en la que tendrán que definir si llegan a acuerdo con la papelera CMPC o si continúan la demanda colectiva que presentó Conadecus hace un año en tribunales. Cabe destacar que la otra empresa coludida SCA, no quiso participar en esta mesa por lo que la demanda continúa si o si contra ellos, mientras que CMPC reconoció voluntariamente el delito cometido y no fue necesaria la ratificación del Tribunal de Libre Competencia.

Por su parte, el director de Odecu, Stefan Larenas, se mostró optimista con respecto a los resultados de la reunión de mañana, reconociendo que no tienen un plan B, en caso de que no se concrete un acuerdo.

Con respecto a que la organización no está participando en la demanda colectiva contra las papeleras, expresó que “sabemos que el orden jurídico actual no entrega ninguna certeza de indemnización a los consumidores, sino que es una multa que va a arcas fiscales”.

Además señaló que en el caso de colusión de las farmacias, Odecu es litigante y este ya es su octavo año de juicio, por lo que no están interesados en otro proceso judicial largo y costoso que finalmente no resolverá una indemnización monetaria que sea directa para los consumidores. Sin embargo, no descartan participar como litigantes si no lograran acuerdo en la mesa de mediación con el Sernac.

Vasti Abarca