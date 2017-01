La madre biológica de la hija adoptiva de Brangelina apareció. Pide que la dejen hablar con Zahara

La pequeña mostraba graves signos de desnutrición y la abuela Almaz Elfneh intentó sobrellevar su manutención, en medio de las precarias condiciones. No pasó mucho tiempo para que la familia le sugiriera a Mentewab dar a su bebé en adopción. Poco después Angelina comenzó el proceso y logró llevarla a Estados Unidos cuando tenía 6 meses de edad.

La agencia Wide Horizons For Children en Addis Abeba (capital de Etiopía) dijo en aquél entonces a Angelina Jolie, que se trataba de un bebé cuya madre había muerto de SIDA. Pero de acuerdo con la versión de la madre, ella estaba demasiado enferma para cuidar a su hija y aceptó darla en adopción, y en ningún momento se trató de un caso de abandono.

Pero ella insiste desesperadamente en que todo lo que quiere es poder hacer parte de la vida de Zahara.

Para Mentewab está claro que Angelina y Brad han dado a su hija todo lo que ella podría desear, y no pretende que ella retorne su vida en Etiopía. Dijo que se conformaría sólo con la oportunidad de escuchar su voz.

De hecho le pide a Jolie que asuma la custodia de su hija, en medio del pleito de separación con Brad Pitt. Al parecer Mentewab se entera de los avances del divorcio, a través de parientes en el continente americano.

“La extraño todo el tiempo. Pienso en ella todos los días y he esperado mucho tiempo para escuchar su voz o ver su rostro. Sé cuando ella está de cumpleaños, pero estoy triste porque no puedo celebrarlo con ella. Me gustaría mucho celebrar con ella un cumpleaños y otros días especiales”.