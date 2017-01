Certificado de Heterosexualidad y Certificado de Virginidad

La Iglesia del Final de los Tiempos se toma las cosas muy en serio respecto a la sexualidad.

Entre sus filas se encuentra el profeta Andrés de la Barra, el cual, aparte de los obvios dones místicos y afines, también tiene propiedades administrativas y las oficia de ministro de fe o notario celestial, porque todos los certificados van estampados con su firma, perfectamente legible.

La IFT (Iglesia del Final de los Tiempos) intentando hacer un aporte en contra de los horribles tiempos lascivos que siempre inundan la sociedad, ha puesto manos a la obra y la institución, junto a su pastor, han tomado medidas al respecto (desconozco el método y quiero seguir desconociéndolo) para asegurar la virilidad y la feminidad de toda especie humana decente, que lleve y conlleve prácticas de acorde a lo anatómicamente acordado por el creador de la naturaleza.

Los certificados cuestan 75 dólares para los hombres y 100 dólares para las mujeres. El aumento del precio quizás radica en la metodología a seguir, para comprobar fehacientemente que la mujer en cuestión es atraída seriamente hacia las partes pudendas pertenecientes al hombre y no hacia las partes íntimas de otra mujer.

Y como los productos en cuestión estarían así como en la misma fila o anaquel de un supermercado, también se ofrecen certificados de virginidad. Toda doncella que se precie de seguir estando inmaculada, podrá obtener dicho documento.

¿Cómo averigua esta condición la Iglesia del Final de los Tiempos? Quizás será un misterio que no será revelado a cualquier mundano que no tenga una excelente y poderosa señal wi-fi directa con tatita Dios.

El certificado tiene una duración de un año. Pero a pie de párrafo, en letra pequeña, se puede leer la siguiente leyenda: “El diploma no garantiza virginidad en cavidades diferentes a las que se emplea para concebir hijos” (no se aceptan reclamos posteriores).

¿Estás harto que te den miradas irónicas? ¿Del exagerado apretón de manos de tu suegro? ¿Molesto por no poder usar pantalones ajustados? ¿Cansado de que cuestionen tu hombría? ¿Quieres estar seguro de poder encontrar trabajo? ¿Necesitas demostrarles a los padres de tu costilla que no eres desviado? ¿Quieres demostrarle al mundo que no has cometido adulterio, que realmente sí eres una mujer valiosa y obediente al manual bíblico?

¡La Iglesia del Final de los Tiempos te ofrece la solución, a todos tus problemas!

Obtén tu Certificado de Heterosexualidad emitido por nuestra Iglesia y firmado por el Profeta Andrés de la Barra, el hombre más santo sobre la Tierra, el más parecido y cercano a Dios. Si usted es costilla, también puede acceder al Certificado de Heterosexualidad, sólo que con un pequeño recargo adicional.

Valores Certificado de Heterosexualidad:



Certificado para varón, valor: 500 dólares.

Certificado para Costilla (mujer): 750 dólares.

La vigencia del Certificado es de 5 años para varones y 3 años para costillas.

El Certificado de Virginidad es sólo para mujeres. Tiene un costo de 100 dólares y tiene vigencia de un año. Hay que hacer la observación que constituye un documento obligatorio para contraer matrimonio.

Sería baladí no comentar que también hay Certificados de Salvación. Con una vigencia de 2 años. Es decir, usted se muere durante ese período, está, sí, así es: Salvado.

Por la compra de tres certificados, tendrá un descuento del 3%. Si compra cuatro, tendrá un descuento del 4% y si compra cinco o más, obtendrá un 5% de descuento.

Para personas de menos recursos económicos, se puede obtener “El Jabón Blanqueador de Jehová”, producto el cual, después de cinco días de uso, se ira transformando prácticamente en lirio anémico, con los altos niveles de aceptación social que esto conlleva.

Quienes necesiten estos productos pueden entrar a algún buscador y escribir iglesia del final del tiempo y encontrarán lo que buscan y otras cosas más por supuesto.

Andrés Bianque Squadracci